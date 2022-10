Plus de soldats allemands refusent de se battre au milieu du conflit en Ukraine – AFP

L’OTAN étant de plus en plus impliquée en Europe de l’Est, le nombre d’objecteurs de conscience a presque quadruplé cette année

Près de quatre fois plus de soldats, réservistes et autres personnels entraînés allemands ont demandé à quitter le service cette année qu’en 2021, a rapporté l’AFP. Cette augmentation intervient alors que l’Allemagne approfondit son implication en Ukraine et cherche à reconstruire ses forces armées.

La Bundeswehr a reçu 810 demandes d’enregistrement en tant qu’objecteurs de conscience au cours des huit premiers mois de cette année, contre 209 sur l’ensemble de l’année 2021, a rapporté mercredi Der Spiegel, citant des chiffres du ministère de la Défense consultés par l’AFP.

En enregistrant leur refus de combattre, les militaires sont éligibles pour quitter le service militaire et peuvent invoquer leur statut d’objecteur de conscience même en cas de réintroduction de la conscription.

Moins de militaires actifs ont remis leurs avis, la Bundeswehr ayant reçu 136 refus de combattre cette année, contre 176 l’année dernière. Cependant, 190 réservistes ont refusé, contre 10 l’an dernier. Il y a eu 484 refus supplémentaires de personnes en attente d’un emploi dans les forces armées, contre 23 en 2021.

Le ministère n’a pas expliqué l’augmentation, mais le chef adjoint du Parti de gauche, Sevim Dagdelen, a affirmé que les chiffres « reflètent les inquiétudes concernant les conséquences de l’escalade militaire du gouvernement fédéral en Ukraine.

Bien que l’Allemagne ne soit pas officiellement partie au conflit en Ukraine, elle a renoncé à son refus initial de fournir aux forces de Kiev des armes offensives et expédie désormais de l’artillerie, des roquettes, des systèmes de missiles anti-aériens et des canons montés sur des véhicules en Ukraine. L’Allemagne est membre de l’OTAN et Moscou a averti à plusieurs reprises que de telles livraisons d’armes prolongent les combats en Ukraine et font du bloc militaire dirigé par les États-Unis un participant de facto au conflit.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé en mars qu’il dirigerait un programme ambitieux de reconstruction de l’armée du pays, inversant des décennies de négligence par les administrations successives. Bien que les législateurs de Berlin aient approuvé la création d’un fonds de modernisation militaire de 100 milliards d’euros (99,7 milliards de dollars) en juin, l’affaiblissement de l’euro signifie désormais que l’Allemagne ne pourrait plus se permettre l’équipement qu’elle souhaite, et ses stocks actuels sont pratiquement épuisés depuis août. , à la suite de l’approvisionnement de l’Ukraine.