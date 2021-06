Plus de six Britanniques sur 10 veulent que les jardins des pubs interdisent de fumer et de vapoter, révèle une enquête

Plus de 60% des Britanniques souhaitent que les jardins des pubs interdisent de fumer et de vapoter, a révélé une enquête.

Avec la saison estivale à nos portes et de plus en plus d’opter pour l’alcool à l’extérieur, la tolérance pour les fans de cigarettes est partie en fumée.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que plus de six adultes sur dix souhaitent que cette habitude devienne une chose du passé dans les jardins des pubs, tandis que les trois quarts des personnes interrogées pensent que les fumeurs et les vapoteurs devraient vérifier auprès des non-fumeurs avant de souffler dans une situation de groupe. .

Près de la moitié – 45% – ont même demandé aux fumeurs ou aux vapoteurs de ne pas se laisser aller à leur entourage, les Londoniens étant plus confiants de s’exprimer que toute autre région à 70%.

L’étude de Swedish Match, producteur de sachets de nicotine sans tabac ZYN, a également révélé qu’un sur cinq se sentait « autorisé » lorsqu’il demandait à ses amis de ne pas vapoter ou fumer autour d’eux.

D’autres estimaient « justifiés » qu’il était de leur droit de demander aux gens d’arrêter de fumer près d’eux et qu’ils se défendaient simplement.

Mais plus de la moitié – 58 % – ont changé de siège ou s’éloignent des amis qui fument ou vapotent autour d’eux.

Il est également apparu que 65% pensent que quelqu’un qui fume dans un environnement de groupe sans demander d’abord est « inconsidéré », tandis que 54% ont déclaré qu’ils sont « imprudents » de ne pas vérifier avec les autres.

Un peu plus de six parents sur dix demandent aux amis et à la famille qui fument ou vapotent à proximité de leurs enfants d’arrêter.

Et près d’un tiers les éloignent des amis et des proches qui fument ou vapotent complètement.

Malgré les nouvelles selon lesquelles l’Oxfordshire envisage une interdiction de fumer pour l’hôtellerie en plein air dans le cadre des plans visant à devenir le premier comté sans fumée d’ici 2025, 80% des fumeurs ont admis s’allumer à côté de membres de la famille non-fumeurs.

Plus d’un quart ne demandent même jamais aux personnes avec qui ils sont s’ils peuvent fumer ou vapoter autour d’eux.

Fait encourageant, 70 pour cent des fumeurs pensent que vous devriez toujours demander la permission de fumer pour votre entourage.

Et près de la moitié des parents qui fument ont déclaré ne pas fumer devant leurs propres enfants.

Mais 62 % ont admis avoir fumé ou vapoté devant les enfants de leurs amis et de leur famille.

La recherche, menée via OnePoll, a également révélé qu’un fumeur sur cinq a admis se sentir gêné lorsque ses amis ou sa famille éloignaient ses enfants lorsqu’ils fumaient.

Un autre 17 pour cent se sont sentis offensés et 11 pour cent sont allés jusqu’à dire que cela les mettait en colère.

Cela survient alors que six conseils en Angleterre ont désormais interdit de fumer à l’extérieur des pubs, des cafés et des restaurants dans le but de rendre le pays sans fumée d’ici 2025.

Le conseil municipal de Newcastle, le conseil municipal de Manchester et le conseil du comté de Durham ont tous supprimé les cigarettes sur les trottoirs où les lieux d’accueil en plein air ont des tables.

Le conseil du comté de Northumberland et le conseil de North Tyneside demandent également aux buveurs extérieurs de l’écraser.

Et le conseil de Gateshead n’a pas de politique officielle en place, mais toutes les licences des cafés avec terrasse doivent être sans fumée.

Les autorités locales ont suivi Oxford, qui prévoit d’interdire de fumer à l’extérieur des bars et des restaurants à la fin du verrouillage.

La ville espère éliminer complètement cette habitude d’ici 2025 – cinq ans avant l’objectif du gouvernement.

Un porte-parole de Swedish Match, producteur de Zyn, a déclaré : « Pour ceux qui utilisent des produits à base de nicotine mais ne veulent pas manquer un moment avec leur famille ou leurs amis, les sachets sans tabac ZYN sont une alternative discrète et pratique au tabagisme ou vapoter.

« Vous les placez sous votre lèvre supérieure jusqu’à une heure et n’avez pas à vous soucier d’offenser qui que ce soit ou de souffrir de FOMO (peur de manquer quelque chose). »