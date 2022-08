Plus de secret : la 1ère unité de décryptage au Canada sort de l’ombre

Pendant des années, les proches de Sylvia Gellman ont été laissés dans l’ignorance de ce qu’elle faisait dans la vie au début des années 1940.

Mais dans un manoir qui se trouvait autrefois le long de l’avenue Laurier Est, Gellman et ses collègues – dont beaucoup étaient des femmes – avaient une mission top secrète : déchiffrer les codes et les chiffres utilisés dans les communications secrètes et diplomatiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Personne à l’extérieur ne savait ce que nous faisions”, a déclaré samedi le joueur de 101 ans à CBC Ottawa.

“Tu étais tellement consciente qu’il s’agissait d’une mission secrète. Et tu n’en as parlé à personne. Et j’ai suivi cela de très près. Je n’en ai même pas parlé à ma famille.”

Samedi matin, une plaque honorant l’Unité d’examen, le premier bureau de cryptographie au Canada, a été dévoilée au lieu historique national de la Maison-Laurier, à côté de l’endroit où Gellman travaillait autrefois.

La maison était aussi la résidence de William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale.

Gellman a déclaré que même si ses proches savaient qu’elle avait un travail top secret, ils comprenaient à peine l’étendue de son travail. Ces tâches comprenaient la saisie de messages japonais décodés avant qu’ils ne soient acheminés vers ce qu’on appelait alors le ministère des Affaires extérieures.

Des renseignements ont également été partagés avec le Bletchley Park du gouvernement britannique, un centre de décryptage allié où des noms comme Alan Turing parcouraient les couloirs.

Sylvia Gellman a déclaré que même si sa famille savait qu’elle avait un travail important pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a gardé sa nature précise un secret bien gardé. (Joseph Tunney/CBC)

Faire marquer officiellement les contributions de l’unité au Canada par une plaque était en quelque sorte un projet pandémique pour Diana Pepall, qui fait des recherches sur le bureau depuis 2014.

Il n’est pas surprenant que si peu de gens connaissent les efforts de Gellman et de ses collègues, a déclaré Pepall.

“Quand ils sont partis, ils ont tous reçu un mémo disant : ‘Ce n’est plus parce que la guerre est finie et que tu ne travailles plus ici, que tu n’as pas le droit d’en parler pour le reste de ta vie'”, a-t-elle déclaré. “J’ai vu le mémo réel.”

Une femme que Pepall a trouvée au cours de ses recherches a déclaré que deux années de la vie de sa mère avaient toujours été portées disparues – jusqu’à ce qu’elles soient remplies par les efforts de la chercheuse.

“La mère était juste là, puis a prononcé un discours de 20 minutes que personne n’avait jamais entendu auparavant sur son travail à l’unité d’examen”, a déclaré Pepall.

La chercheuse Diana Pepall a déclaré que l’unité d’examen avait aidé la nation à devenir plus indépendante de la Grande-Bretagne. Elle enquête sur le bureau depuis 2014. (Joseph Tunney/CBC)

A aidé à renforcer l’indépendance du Canada

Le succès de l’unité a également marqué une étape importante dans l’indépendance du Canada au sein de la communauté du renseignement.

À certains égards, l’Unité d’examen est devenue le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) : l’agence nationale de cryptologie qui fournit au gouvernement fédéral la sécurité des technologies de l’information et le renseignement électromagnétique étranger. De nombreux employés sont passés d’une organisation secrète à une autre, a déclaré Erik Waddell, qui travaille également pour le CST.

“Le travail de décryptage qu’ils ont effectué pendant la guerre a prouvé, non seulement à nos alliés, mais aussi aux représentants du gouvernement canadien, aux ministres et au premier ministre, qu’il y avait en fait une valeur à ce que le Canada ait sa propre capacité indépendante de collecte de renseignements”, a-t-il déclaré.

“[It also proved] qu’il valait la peine de préserver cette capacité après la guerre.”

Le travail de Gellman et d’autres, a déclaré Waddell, a également “contribué à établir, favoriser et maintenir” des partenariats avec ses alliés, ce qui a été crucial pour la création de Five Eyes, une alliance clé de partage de renseignements sur la scène mondiale d’aujourd’hui.

Pour Gellman, l’unité d’examen était plus que son lieu de travail : c’était une deuxième maison où elle a rencontré deux amis de toujours.

Ayant perdu un frère pendant la guerre, Gellman a déclaré qu’elle comprenait l’importance de son travail et qu’elle était fière de travailler au bureau de cryptographie.

“J’ai senti que tout était incroyable, ce qui se passait”, a-t-elle déclaré. “Je l’ai vraiment fait.”