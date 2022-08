Plus de sécheresses et d’inondations prévues alors que le régime météorologique de La Nina entre dans son troisième hiver consécutif | Nouvelles du monde

Plus de sécheresses et d’inondations sont prévues alors que le régime climatique de La Nina entre dans son troisième hiver consécutif – quelque chose connu sous le nom de “triple plongeon”.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) de l’ONU prévoit qu’elle durera au moins jusqu’à la fin de l’année.

Cela signifie qu’il aura duré trois hivers nordiques consécutifs pour la première fois de ce siècle.

La Nina est le refroidissement des températures de surface de l’océan couplé aux vents et aux précipitations.

Il a tendance à avoir l’effet inverse d’El Niño, qui est la phase chaude de ce qu’on appelle l’oscillation australe d’El Niño.

C’est au cours des six dernières semaines que les conditions de La Nina se sont renforcées dans le Pacifique tropical, affectant les températures et les régimes de pluie et aggravant la sécheresse et les inondations dans différentes parties du monde.

Selon la mise à jour El Nino/La Nina de l’OMM, l’actuel La Nina – qui a commencé en septembre 2020 – devrait se poursuivre au cours des six prochains mois.

Il y a 70 % de chances que cela se produise entre septembre et novembre, et 55 % de chances entre décembre et février.

Image:

Un homme conduit une moto dans les eaux de crue à Nowshera, au Pakistan





“C’est exceptionnel d’avoir trois années consécutives avec un événement La Nina”, a déclaré le Secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

“Son influence refroidissante ralentit temporairement la hausse des températures mondiales – mais elle n’arrêtera ni n’inversera la tendance au réchauffement à long terme.”

Une aggravation de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique et le sud de l’Amérique du Sud porte la marque de La Nina, a ajouté M. Taalas, tout comme des précipitations supérieures à la moyenne en Asie du Sud-Est et en Australasie.

“La nouvelle mise à jour de La Nina confirme malheureusement les projections climatiques régionales selon lesquelles la sécheresse dévastatrice dans la Corne de

L’Afrique va s’aggraver et affecter des millions de personnes”, a-t-il ajouté.