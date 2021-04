Plus de revenus, le rapport sur les gros emplois d’avril et les craintes d’inflation pourraient faire basculer les marchés dans la semaine à venir

«Depuis novembre, il y a eu un rallye de 30%», a déclaré Jimmy Chang, directeur des investissements chez Rockefeller Global Family Office. Il a noté qu’historiquement, la période de novembre à avril est historiquement la plus forte pour les actions. «Il y a l’adage« vendre en mai, partez ». Cela peut être quelque peu approprié cette année puisque nous avons si bien réussi au cours des six derniers mois. «

Les actions ont enregistré de solides gains en avril, les sociétés de placement immobilier, les sociétés de services de consommation discrétionnaire et les sociétés de services de communication ayant dépassé le marché en général, toutes en hausse de plus de 7%. Cependant, le mois d’avril s’est terminé sur une note amère, les actions se sont vendues vendredi.

Les orateurs de la Fed seront également importants après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la Fed est toujours à la recherche de « progrès substantiels » dans ses objectifs pour l’économie.

Le président a souligné que la Fed n’est pas proche de réduire progressivement son programme d’achat d’obligations, une surprise pour certains investisseurs. Certains professionnels du marché obligataire s’attendaient à ce que la Fed commence à discuter de la réduction des achats lors de sa réunion de juin et commence à réduire ses achats mensuels d’obligations de 120 milliards de dollars d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine.

« La semaine prochaine, tout tourne autour du nombre d’emplois, car dans le cadre de la voie de la Fed vers des » progrès substantiels « dans ses deux rôles, nous verrons à quel point ils avancent dans cette voie vendredi prochain », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Groupe consultatif Bleakley. Le mandat de la Fed est de rechercher le plein emploi et un rythme d’inflation régulier, qu’elle a visé à 2%.

La Fed s’attend à une période temporaire d’inflation élevée qu’elle s’attend à voir se calmer plus tard dans l’année, bien que Boockvar et d’autres disent que l’inflation pourrait être plus chaude que ce que la Fed attend. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base a bondi de 0,36% en mars, le taux de l’an dernier passant de 1,4% à 1,8%. Il devrait aller encore plus haut en avril. L’inflation globale de l’indice des prix à la consommation devrait commencer à fonctionner à 3% ou mieux lorsqu’elle sera publiée le 12 mai.

Quelques jours à peine après les commentaires de Powell sur la réduction, Vendredi, le président de la Fed de Dallas, Rob Kaplan, a déclaré que la Fed devrait entamer la discussion sur la réduction des achats d’obligations, car les déséquilibres sur les marchés financiers et l’économie s’améliorent plus rapidement que prévu.

L’accent mis par le marché sur le programme obligataire de la Fed rend le rapport sur l’emploi encore plus important. Si la Fed commençait à réduire ces achats d’actifs, elle signalerait alors qu’elle serait sur la voie d’une hausse des taux d’intérêt. La plupart des économistes ne s’attendent pas à ce que la Fed augmente les taux d’intérêt avant 2023.

« Si ce nombre d’emplois arrive super chaud, il va inciter les gens à leur estimation du moment où la Fed pourrait diminuer », a déclaré Michael Schumacher, directeur des taux de Wells Fargo.

Powell fait partie des orateurs de la Fed la semaine prochaine, mais on ne s’attend pas à ce qu’il fournisse de nouveaux points de vue lorsqu’il participe à une conférence de la National Community Reinvestment Coalition lundi après-midi. Kaplan prend la parole jeudi, et le président de la Fed de New York, John Williams, et la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, font également partie des responsables de la Fed qui prendront la parole la semaine prochaine.

Les bénéfices montent en flèche

Jusqu’à présent, 87% des entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations de bénéfices et les bénéfices semblent augmenter de plus de 46%, selon Refinitiv.

Le stratège en chef des actions américaines du Credit Suisse, Jonathan Golub, a relevé vendredi ses prévisions pour le S&P 500 sur la base de solides bénéfices. «Nous élevons notre objectif de prix du S&P 500 2021 à 4600 contre 4300, ce qui représente une hausse de 9,2% par rapport aux niveaux actuels et de 22,5% pour l’année.

Les bénéfices sont attendus d’un groupe d’entreprises diversifié, de General Motors à ViacomCBS. Pharma sera à l’honneur, comme le rapportent tous les deux les fabricants de vaccins Pfizer et Moderna. Draftkings et Beyond Meat sont également au programme.

De nombreuses sociétés liées au voyage publient des résultats, notamment Booking Holdings, Hilton Worldwide, Marriott Vacations et Caesars Entertainment. Les marques grand public, comme Anheuser Busch Inbev et Estee Lauder, font également état, tout comme les assureurs tels que AIG, Allstate et MetLife. (Un calendrier avec quelques dates de revenus clés apparaît ci-dessous.)

Chang a déclaré que le marché avait déjà écarté une grande partie des nouvelles positives.

« En dépit des rapports très solides des sociétés de signalisation, vous voyez certains des noms commencer à s’épuiser un peu », a déclaré Chang. « Je pense que c’est un signe que tant de bonnes nouvelles sont écartées. Je soupçonne que le marché devrait faire une pause. Je pense que dans les prochains mois, nous allons probablement voir un mouvement latéral. Il y aura probablement un recul qui va être en bonne santé. »

Chang a dit qu’il s’attend à ce que certains des blue chips « ennuyeux » qui n’ont pas autant participé au rallye fassent mieux. Certains de ces noms peuvent être trouvés dans l’industrie pharmaceutique, a-t-il déclaré.

À l’approche de la semaine à venir, les investisseurs seront à l’affût des paroles de sagesse de Warren Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway samedi.