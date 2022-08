Plus de retraités noirs de la NFL remportent des cas de démence lors de tests recorrigés

PHILADELPHIE (AP) – Des centaines de retraités noirs de la NFL se sont vu refuser des paiements dans le cadre du règlement de 1 milliard de dollars sur les commotions cérébrales maintenant éligibles pour des récompenses après que leurs tests ont été corrigés pour éliminer les préjugés raciaux.

Les modifications apportées au règlement l’année dernière visent à rendre les tests aveugles. L’utilisation de la «norme raciale» dans les tests de démence a rendu plus difficile pour les Noirs de prouver qu’ils avaient le type de déclin cognitif qui qualifie les joueurs à la retraite pour des récompenses d’une moyenne de 500 000 $ ou plus.

Près de 650 hommes ont vu leurs tests de démence automatiquement réévalués, selon un rapport publié vendredi par le cabinet d’avocats chargé des réclamations contre la NFL. Les retraités avaient rempli les autres critères pour une réclamation réussie, qui comprend des heures de test de validité pour montrer que leur vie quotidienne est considérablement altérée et qu’ils ne font pas semblant.

Cinquante et un se qualifient désormais pour des prix de démence modérée à avancée, qui varient en fonction de l’état et des années de jeu. Près de 250 présentent des signes de démence précoce et recevront jusqu’à 35 000 $ en tests et traitements médicaux améliorés. Tous n’ont pas réussi à se qualifier au départ en raison des problèmes de normes de course lors des tests.

Les nouveaux résultats des tests ajouteront des millions aux paiements totaux de la NFL

Des milliers d’autres retraités noirs peuvent entre-temps demander de nouveaux tests pour voir s’ils se qualifient selon la formule de notation révisée. Mais les défenseurs des anciens joueurs craignent que beaucoup ne le sachent, surtout s’ils ont des problèmes de mémoire et vivent seuls.

“Des hommes qui sont sans abri, des hommes qui se sont inscrits à l’origine mais dont la fonction cognitive a changé, des hommes qui sont divorcés ou isolés – nous allons partir à leur recherche”, a déclaré Amy Lewis, qui, avec son mari, le joueur à la retraite de Washington Ken Jenkins, a demandé au juge chargé de l’affaire et à la Division des droits civils du ministère de la Justice d’aborder la question de la normalisation raciale.

Le couple, autrefois critique de l’avocat de la classe Chris Seeger pour sa réponse à la question, travaille maintenant avec lui pour faire passer le mot.

À la fin de la journée, a déclaré Lewis, elle ne se soucie pas de savoir si elle est “à l’intérieur de la tente, à l’extérieur de la tente”, tant que davantage d’hommes obtiennent de l’aide pour naviguer dans le processus de réclamation. De nombreux cas traînent en longueur pendant des années.

Un porte-parole de la NFL n’a pas immédiatement retourné un appel téléphonique vendredi matin ni répondu aux e-mails envoyés ces dernières semaines pour demander des commentaires sur la nouvelle notation.

Seeger – l’avocat principal des quelque 20 000 joueurs à la retraite, qui ont négocié le règlement avec la NFL – s’est excusé de ne pas avoir initialement vu l’étendue des préjugés raciaux. Il a promis dans une récente interview de “s’assurer que la NFL paie chaque centime qu’elle devrait”.

Le décompte de la ligue vient de dépasser 1 milliard de dollars en réclamations approuvées. Cependant, les appels et les audits signifient que les paiements réels sont à la traîne par rapport à ce nombre – et s’élèvent maintenant à environ 916 millions de dollars. Ils comprennent des indemnités pour quatre autres diagnostics indemnisables : la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie de Lou Gehrig et les décès avant avril 2015 impliquant une CTE ou une encéphalopathie traumatique chronique.

Alors que les examinateurs s’attaquent aux allégations de démence les plus épineuses, le processus s’est ralenti et les appels de la NFL se sont intensifiés. Aujourd’hui, près de quatre réclamations pour démence sur 10 sont vérifiées par l’administrateur des réclamations, BrownGreer, basé à Richmond, même après l’intervention des médecins du programme et des groupes d’experts.

“Leur mantra est de nier, de nier, de retarder jusqu’à votre mort”, a déclaré James Pruitt, 58 ans, un receveur qui a joué pour Indianapolis et Miami de 1986 à 1991.

Après sa retraite dans la NFL, Pruitt est devenu enseignant et directeur de collège dans le comté de Palm Beach, en Floride. Mais en 2010, au milieu de la quarantaine, le district lui a demandé de démissionner. Il ne pouvait plus exercer ses fonctions.

Au fil du temps, il a cessé d’appeler des amis de ses jours de jeu.

« Je ne sors pas et je ne me souviens pas de beaucoup de choses. On m’a dit que je répétais des choses », a-t-il dit. “Donc je suis un peu gêné par toute la situation.”

Après l’approbation du règlement en 2015, lui et sa femme ont assisté à des réunions avec les avocats qui ont parcouru le pays pour vendre le plan à des groupes de joueurs retraités.

“On nous a dit … que cela allait être un processus très simple, il vous suffit d’aller voir les médecins, d’obtenir un diagnostic de qualification de leur part”, a déclaré Traci Pruitt, 42 ans. “Pourtant, nous sommes ici six ans plus tard, et nous ‘ je suis toujours en train de faire le tour.

Le couple a été approuvé deux fois par des médecins, mais la décision a été annulée – une fois après que leur premier médecin a été retiré du programme. Leur avocat pense qu’ils réussiront à leur troisième essai, selon la formule de notation neutre sur le plan de la race. Ils attendent toujours d’entendre.

Traci Pruitt, une comptable qui travaille à domicile, a déclaré qu’un prix lui permettrait d’obtenir l’aide dont elle a besoin pour s’occuper de son mari : “Bien que je l’aime, je n’ai pas nécessairement cette expérience et ces compétences.”

Le fait que l’algorithme de test a ajusté les scores par race – comme un indicateur approximatif du milieu socio-économique de quelqu’un – est passé inaperçu pendant plusieurs années jusqu’à ce que les avocats des anciens Pittsburgh Steelers Kevin Henry et Najeh Davenport l’exposent dans un procès en 2020. La formule avait été adoptée à partir d’une formule utilisée en médecine pour aider à diagnostiquer la démence – mais n’a jamais été destinée à être utilisée pour déterminer les paiements dans le cadre d’une indemnité légale.

Seeger a déclaré qu’il pensait que le processus de réclamation s’accélérait après un démarrage lent.

«Je sais que les gens ont dit qu’ils ne bougeaient pas aussi bien depuis un certain temps. Je pense que nous avons gagné des batailles en appel avec les tribunaux », a déclaré Seeger. “Je ne pense pas que la NFL s’attendait à payer 1 milliard de dollars – et nous sommes sur le point de dépasser 1 milliard de dollars.”

Maryclaire Dale, Associated Press