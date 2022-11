Plus de retards dans les nouveaux iPhones alors qu’Apple déclare que la production a été touchée par le verrouillage de la Chine Covid-19

Apple iPhone 14 et 14 Plus. Image : Pomme

Apple a averti que les clients seraient confrontés à des temps d’attente plus longs pour les iPhones à l’approche des fêtes de fin d’année.

Foxconn, le principal sous-traitant d’Apple, a fermé le mois dernier son immense usine de Zhengzhou après un pic d’infections.

La Chine est la dernière grande économie mariée à une stratégie d’extinction des épidémies de Covid à mesure qu’elles émergent.

Foxconn, le principal sous-traitant d’Apple, a fermé le mois dernier son immense usine de Zhengzhou après un pic d’infections, conformément à la politique chinoise zéro Covid.

Dans une déclaration distincte lundi, la société taïwanaise a déclaré que ses bénéfices du quatrième trimestre de cette année seraient touchés par les blocages du coronavirus.

La semaine dernière, des travailleurs paniqués avaient fui le site à pied à la suite d’allégations de mauvaises conditions dans l’usine, qui emploie des centaines de milliers de travailleurs.

“Les restrictions de Covid-19 ont temporairement affecté l’usine d’assemblage principale de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max située à Zhengzhou, en Chine”, a déclaré dimanche Apple dans un communiqué.

“L’installation fonctionne actuellement à une capacité considérablement réduite.”

Malgré une forte demande pour les produits Apple avant la saison des fêtes, “nous nous attendons maintenant à une baisse des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max par rapport à ce que nous avions prévu auparavant”, a-t-il déclaré.

“Les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits.”

Foxconn est le plus grand employeur du secteur privé en Chine, avec plus d’un million de personnes travaillant à travers le pays dans environ 30 usines et instituts de recherche.

Mais Zhengzhou est le joyau de la couronne de la société taïwanaise, produisant des iPhones en quantités jamais vues ailleurs.

“Dans une situation normale, la quasi-totalité de la production d’iPhone se fait à Zhengzhou”, explique à l’AFP Ivan Lam, analyste du cabinet spécialisé Counterpoint.

La société était initialement “prudemment optimiste” quant à ses bénéfices du quatrième trimestre, a-t-elle déclaré.

“Mais en raison de la pandémie affectant certaines de nos opérations à Zhengzhou, la société va” revoir à la baisse “les perspectives pour le quatrième trimestre”, a déclaré Foxconn dans un communiqué.

“Foxconn travaille maintenant avec le gouvernement dans (un) effort concerté pour éradiquer la pandémie et reprendre la production à sa pleine capacité le plus rapidement possible”, a déclaré la société.

Il n’a donné aucune projection statistique quant à l’impact attendu des bénéfices.

“C’est un signe sombre de la politique zéro Covid en Chine qui impacte la production d’Apple avec Foxconn”, a déclaré à l’AFP Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

“Cela confirme les craintes de la rue avec Apple ce trimestre et sera un albatros sur le marché de la technologie cette semaine.”

“Nous nous noyons”

Les autorités locales ont verrouillé la zone entourant l’usine mercredi, mais pas avant que des informations ne fassent état d’un manque de soins médicaux adéquats à l’usine.

Plusieurs travailleurs ont raconté des scènes de chaos et de désorganisation croissante dans le complexe d’ateliers et de dortoirs de Foxconn, qui forment une ville dans la ville près de l’aéroport de Zhengzhou.

“Les personnes qui ont de la fièvre ne sont pas assurées de recevoir des médicaments”, a déclaré à l’AFP un employé de Foxconn de 30 ans, qui a demandé à rester anonyme.

“Nous sommes en train de nous noyer”, a-t-il dit.

La Chine est la dernière grande économie mariée à une stratégie d’extinction des épidémies de Covid à mesure qu’elles émergent, imposant des verrouillages instantanés, des tests de masse et de longues quarantaines malgré la perturbation généralisée des entreprises et des chaînes d’approvisionnement internationales.

Et les autorités ont versé de l’eau froide sur les spéculations selon lesquelles la politique pourrait être assouplie samedi, le porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC), Mi Feng, déclarant que Pékin “s’en tiendrait inébranlablement à … la politique globale de zéro-Covid dynamique”.

“À l’heure actuelle, la Chine est toujours confrontée à la double menace des infections importées et de la propagation des épidémies nationales”, a déclaré Mi lors d’un point de presse.

“La situation de la lutte contre la maladie est plus sombre et complexe que jamais”, a-t-il déclaré. “Nous devons continuer à donner la priorité aux personnes et aux vies.