Plus de restes humains découverts au lac Mead, frappé par la sécheresse, près de Las Vegas | Nouvelles américaines

Un autre corps a été découvert au lac Mead, frappé par la sécheresse, près de Las Vegas, alors que les niveaux d’eau atteignent un niveau record.

Les restes humains ont fait surface lundi dans la zone de baignade de Boulder Beach au lac Mead – le plus grand réservoir des États-Unis formé par le barrage Hoover sur le fleuve Colorado – qui recule rapidement en raison de changement climatique.

Il s’agit du troisième corps retrouvé depuis mai dans la boue du littoral qui se rétrécit entre le Nevada et l’Arizona, à environ 30 minutes du Strip de Las Vegas, notoirement fondé par la foule.

Les découvertes macabres ont été faites comme un ancien avocat de la mafia de Sin City a révélé que les clients voulaient un “contrôle du climat” pour maintenir les niveaux d’eau élevés.

Les restes retrouvés lundi ont été repérés partiellement enfermés dans la boue à la ligne d’eau de la zone de baignade, au nord de la marina de Hemenway Harbour à Boulder City, Nevada.

Le National Park Service a confirmé que le corps avait été découvert par des membres du public, mais n’a pas précisé combien de temps il avait été immergé sous l’eau.

Il est trop tôt pour identifier le sexe de la personne ou l’heure et la cause du décès, a déclaré mardi la coroner du comté de Clark, Melanie Rouse.

Les enquêteurs examineront les dossiers des personnes disparues dans le but d’établir l’identité des restes.

Le bureau du coroner tente toujours de déterminer l’identité de un homme dont le corps a été retrouvé dans un tonneau rouillé dans la zone du port d’Hemenway le 1er mai.

Sa mort fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide après que la police a déclaré qu’il avait été abattu et que ses vêtements dataient du milieu des années 1970 au début des années 1980.

Les enquêteurs examinent si le décès peut avoir été lié à la mafia, a déclaré le lieutenant Ray Spencer, détective spécialisé dans les homicides, au New York Times.

Image:

Des restes humains retrouvés par deux sœurs le 7 mai alors qu’elles faisaient du paddle. Photo : Lindsey Melvin/AP



“Je dirais qu’il y a de très bonnes chances que le niveau de l’eau baisse pour que nous trouvions d’autres restes humains”, a déclaré Spencer à l’époque.

Jours plus tard, des restes squelettiques appartenant à un deuxième homme ont été retrouvés le 7 mai dans un banc de sable nouvellement refait surface près de Callville Bay, à plus de neuf milles de la marina.

Le corps, qui n’a pas encore été identifié, a été retrouvé par deux sœurs alors qu’elles faisaient du paddle.

Image:

Le lac Mead est le plus grand réservoir d’eau des États-Unis – et l’eau est en train de disparaître. Photo : NASA



Image:

L’élévation de l’eau est à un niveau sans précédent, selon les données. Photo : NASA



Les images satellite de la NASA ont révélé l’impact dramatique de la grave sécheresse sur le lac Mead – qui n’était plein qu’à 27% au 18 juillet de cette année – son niveau le plus bas depuis avril 1937, lorsqu’il était rempli pour la première fois.

La baisse des niveaux d’eau survient alors que les scientifiques disent que l’ouest des États-Unis, y compris le bassin du fleuve Colorado, est devenu plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies.