Plus de restes humains découverts alors que la sécheresse assèche le lac Mead

LAS VEGAS (AP) – D’autres restes humains ont été retrouvés dans la zone de loisirs nationale du lac Mead, frappée par la sécheresse, à l’est de Las Vegas, ont annoncé dimanche les autorités.

C’est la quatrième fois depuis mai que des restes ont été découverts alors que la sécheresse occidentale force le rivage à se retirer dans le réservoir du fleuve Colorado qui rétrécit derrière le barrage Hoover.

Les responsables du National Park Service ont déclaré que des gardes forestiers avaient été appelés au réservoir entre le Nevada et l’Arizona vers 11 heures samedi après la découverte de restes squelettiques à Swim Beach.

Les Rangers et une équipe de plongée de la police métropolitaine de Las Vegas sont allés récupérer les restes.

Les responsables du Park Service ont déclaré que le bureau du médecin légiste du comté de Clark tentera de déterminer quand et comment la personne est décédée alors que les enquêteurs examinent les dossiers des personnes disparues.

Le 1er mai, un baril contenant des restes humains a été retrouvé près du port d’Hemenway. La police pense que les restes étaient ceux d’un homme décédé des suites d’une blessure par balle et que le corps a probablement été jeté entre le milieu des années 1970 et le début des années 1980.

Moins d’une semaine plus tard, les autorités affirment que des restes de squelettes humains ont été retrouvés à Calville Bay.

Plus récemment, des restes humains partiels ont été retrouvés dans la région de Boulder Beach le 25 juillet.

La police a émis l’hypothèse que d’autres restes pourraient être découverts alors que le niveau d’eau du lac Mead continue de baisser.

Les découvertes ont suscité des spéculations sur des cas de personnes disparues et de meurtres non résolus depuis des décennies – jusqu’au crime organisé et aux débuts de Las Vegas, qui se trouve à seulement 30 minutes en voiture du lac.

La surface du lac a chuté de plus de 170 pieds (52 mètres) depuis que le réservoir était plein en 1983.

La baisse du niveau du lac survient alors qu’une grande majorité de scientifiques évalués par des pairs affirment que le monde se réchauffe, principalement en raison de l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Les scientifiques disent que l’ouest des États-Unis, y compris le bassin du fleuve Colorado, est devenu plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années.

The Associated Press