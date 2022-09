Plus de rendus de la fuite Motorola Edge 30 Ultra, Fusion et Neo

Connaissez-vous le puzzle de la Tour de Hanoï ? Ce n’est pas ça – ce que c’est, c’est la puissante bosse de l’appareil photo du Motorola Edge 30 Ultra, tous de 200 MP. Les rendus de quelques autres modèles Edge ont également été divulgués, un jour avant l’événement du 8 septembre.

Tout d’abord, l’Ultra. La bosse de l’appareil photo n’a pas moins de trois niveaux entre l’arrière et le haut de l’objectif. Si l’Edge 30 Ultra est la version mondiale du Moto X30 Pro comme on le croit, cela signifie que la pile de caméras comprend une caméra principale de 200MP, un ultra large de 50MP et un téléobjectif de 12MP (2x).

Impressionnant, le grand module principal de 1/1,22″ est optiquement stabilisé. Vous pouvez mieux voir le trio de caméras dans les rendus ci-dessous. Nous incluons également des images officielles du X30 Pro à des fins de comparaison.













Motorola Edge 30 Ultra (images fuites) • Moto X30 Pro officiel (images officielles)

Ensuite, le Motorola Edge 30 Fusion. Celui-ci devrait être une version mondiale du Moto S30 Pro et les rendus ont déjà fui. Les deux modèles Edge 30 auront des écrans OLED 144 Hz et des chipsets Snapdragon – 8+ Gen 1 pour l’Ultra et 888+ pour la Fusion. La Fusion aura une configuration de caméra beaucoup plus modeste de 50MP principal, 13MP ultra large et un assistant 2MP.















Motorola Edge 30 Fusion (images divulguées) • Moto S30 Pro (images officielles)

Enfin, un aperçu des quatre coloris du Motorola Edge 30 Neo (alias Lite), y compris l’option très accrocheuse Very Peri. Le Neo sera plus petit que les deux autres et moins puissant aussi, un Snapdragon 695 devrait être aux commandes.













Motorola Edge 30 Neo (images divulguées)

Revenez avec nous demain pour le rapport complet sur les nouveaux modèles Motorola Edge 30, l’événement débutera vers 15h15 UTC.

