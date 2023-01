Plus de réglementation des médias sociaux arrive en 2023, selon les membres du Congrès

Quelques jours après que le Congrès a adopté un projet de loi bipartisan sur les dépenses interdisant TikTok des appareils gouvernementaux, les législateurs et les défenseurs disent qu’ils cherchent à réglementer davantage les entreprises de médias sociaux au cours de la nouvelle année.

TikTok, une application de partage de vidéos appartenant à la société chinoise ByteDance, attire plus d’un milliard d’utilisateurs chaque mois. Les législateurs et le directeur du FBI, Christopher Wray, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la structure de propriété de TikTok pourrait rendre les données des utilisateurs américains vulnérables, car les entreprises basées en Chine peuvent être tenues par la loi de transmettre les informations des utilisateurs.

TikTok a déclaré à plusieurs reprises que les données de ses utilisateurs américains ne sont pas basées en Chine, bien que ces assurances aient peu contribué à apaiser les inquiétudes.

Le représentant Mike Gallagher, R-Wisc., A comparé TikTok au “fentanyl numérique” dimanche, déclarant à “Meet the Press” de NBC qu’il pense que l’interdiction de l’application devrait être étendue à l’échelle nationale.

“C’est très addictif et destructeur”, a-t-il déclaré. “Nous voyons des données troublantes sur l’impact corrosif de l’utilisation constante des médias sociaux, en particulier sur les jeunes hommes et femmes ici en Amérique.”

Facebook La dénonciatrice Frances Haugen a déclaré dimanche que puisque les plateformes de médias sociaux comme TikTok, Twitter et YouTube fonctionnent à l’aide d’algorithmes similaires, l’ajout de régulateurs devrait faire pression pour plus de transparence sur leur fonctionnement dans un premier temps.

Haugen a déclaré qu’elle pense que la plupart des gens ne savent pas à quel point les États-Unis sont en retard en matière de réglementation des médias sociaux.

“C’est comme si nous étions de retour en 1965, nous n’avons pas encore de lois sur la ceinture de sécurité”, a-t-elle déclaré à “Meet the Press” de NBC.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter bon nombre des projets de loi les plus agressifs ciblant la technologie en 2022, y compris une législation antitrust qui exigerait que les magasins d’applications développés par Apple et Google offrent aux développeurs plus d’options de paiement, et une mesure imposant de nouveaux garde-corps pour protéger les enfants en ligne. Le Congrès a fait plus de progrès cette année que par le passé vers une projet de loi de compromis sur les normes nationales de confidentialitémais il ne reste qu’un patchwork de lois étatiques déterminant la manière dont les données des consommateurs sont protégées.

La sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., A déclaré qu’un soutien bipartisan existe pour bon nombre de ces projets de loi, et beaucoup ont atteint le parquet du Sénat. Mais elle a déclaré que le lobby technologique est si puissant que les projets de loi bénéficiant d’un “soutien fort et bipartite” peuvent s’effondrer “dans les 24 heures”.

Klobuchar a déclaré dimanche que les choses ne changeraient avec les entreprises de médias sociaux que lorsque les Américains décideront qu’ils en ont assez.

“Nous sommes à la traîne”, a-t-elle déclaré à l’émission “Meet the Press” de NBC. “Il est temps pour 2023, que ce soit notre résolution, que nous adoptions enfin l’un de ces projets de loi.”

– Lauren Feiner de CNBC a contribué à ce rapport