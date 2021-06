« Plus de rediffusions vidéo que de matchs ! Un présentateur de télévision italien rougit après un dysfonctionnement de la garde-robe ‘Basic Instinct’ à l’Euro 2020

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle pensaient avoir entrevu les régions inférieures de Ferrari lorsqu’elle a décroisé ses jambes lors d’une récente émission télévisée en direct dans un moment rappelant la tristement célèbre scène du thriller érotique réalisé par Paul Verhoeven – mais elle n’a pas tardé à décevoir ses fans , disant que les marchandises de cette Ferrari en particulier sont restées sous le capot.

Ferrari, qui portait une longue robe noire, a envoyé Twitter dans une frénésie lorsqu’elle a décroisé ses jambes et a laissé beaucoup croire qu’elle était devenue commando, mais comme elle a expliqué plus tard le spectacle, sa dignité reste bel et bien intacte.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paola Ferrari (@paolaferrari_db)

« C’est devenu viral, ils utilisent plus de VAR (pour ça) que sur le terrain aux championnats d’Europe« , a déclaré Ferrari à propos de l’armée d’arrêt sur image des médias sociaux.

« C’est arrivé mais ce n’est rien de grave.«

Certains fans avaient même suggéré qu’ils avaient vu des preuves que Ferrari avait un papillon tatoué sur une zone intime – ce qui était une autre rumeur selon laquelle elle avait été rapide à abattre.

« Je peux vous assurer que je n’ai pas de papillon tatoué, je ne vole pas si haut, » elle a dit.

Sharon Stone a une rivale… – Koklikowa (@koklikowa) 20 juin 2021

Et en ce qui concerne les comparaisons avec Sharon Stone, Ferrari a laissé entendre qu’elle était flattée, mais a déclaré que toute comparaison avec la scène d’interrogatoire torride de Basic Instinct était erronée.

« C’est un peu exagéré, car elle est l’une des femmes les plus sexy du monde« , a expliqué Ferrari.

« Bref, la vidéo virale semble un peu exagérée, j’ai présenté deux soirées AVEC pantalon. Sharon Stone ne portait pas de sous-vêtements dans cette scène. Moi, je préfère protéger la santé et l’hygiène. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Paola Ferrari (@paolaferrari_db)

Si vous voulez vous faire votre propre opinion, nous sommes sûrs que vous trouverez assez facilement le clip en question sur les réseaux sociaux…