Les autorités brésiliennes ont mis en place un plan de vaccination qui a suscité le scepticisme en raison du manque de données concrètes, et a même été critiqué par les chercheurs qui ont contribué à son élaboration.

Les médias locaux ont noté que le plan du Brésil n’a pas de date de lancement spécifique en tête pour les vaccinations et ne détaille pas le calendrier des fournitures. L’objectif initial du pays est de vacciner quelque 51 millions de personnes, soit moins d’un quart de la population. Le document lui-même admet qu’il est nettement inférieur au nombre requis pour arrêter la propagation du coronavirus – au moins 70% de la population.

Un groupe de chercheurs dont les noms figuraient sur le plan gouvernemental a protesté qu’ils n’avaient pas vu le document, affirmant avoir été « surpris » parce que le plan avait « Ne nous a pas été présenté auparavant et n’a pas obtenu notre consentement. » L’un des chercheurs, Ethel Maciel, a critiqué le manque de détails concernant le calendrier de vaccination et le moment où les doses seraient disponibles.

«Il reste à expliquer quand il commencera et le timing de ces phases. Les enseignants, par exemple, en sont à la quatrième phase. » elle a expliqué dans une interview.

Si ce n’est qu’à la fin de l’année, c’est déjà toute l’année scolaire. Il faut plus de doses pour que les phases soient courtes.

La phase 4 est l’une des étapes de vaccination les moins prioritaires, qui sera déployée à une date ultérieure et comprend les agents de sécurité et les agents pénitentiaires. La population âgée et les agents de santé du Brésil font partie des principales priorités – phases 1 et 2 – qui seront les premières à être déployées, tandis que la phase 3 est réservée aux personnes de plus de dix-huit ans souffrant de maladies préexistantes.

Dimanche, le journal de Sao Paulo, Estadao, a fait écho aux inquiétudes sur sa première page numérique, avec le titre, «Le gouvernement délivre un plan non daté et fournit des vaccins à moins d’un quart de la population». Cependant, le ministère de la Santé a déclaré au journal qu’il « Il serait irresponsable de fixer une date sans disposer au préalable de données scientifiques suffisantes », et qu’un calendrier complet serait révélé une fois les données disponibles. Sao Paulo est actuellement la zone la plus touchée du Brésil.

Plus de 6,8 millions de Brésiliens ont été testés positifs au Covid-19 depuis le début de la pandémie, faisant du Brésil le troisième pays le plus touché au monde derrière l’Inde (près de 10 millions de cas) et les États-Unis (plus de 16 millions de cas). Sur les 6,8 millions de cas au Brésil, plus de 180 000 sont décédés.

Bien que les cas dans le pays aient commencé à baisser au cours des derniers mois, ils ont pris un virage à la hausse depuis novembre. Le président Bolsonaro lui-même a déclaré publiquement qu’il ne prendrait pas de vaccin contre le virus, déclarant le mois dernier, «Je ne vais pas le prendre. C’est mon droit. »

Le scepticisme du président brésilien a été reflété par de nombreux autres Brésiliens, 22% étant opposés à la vaccination contre le Covid-19, selon un sondage. En plus d’être sceptique face aux vaccins, Bolsonaro a également été l’un des principaux critiques des verrouillages liés aux coronavirus, appelant les mesures utilisées dans d’autres pays pour arrêter le virus. « fou, » louant « patriote » des manifestants et des verrouillages de marque dans des régions de son propre pays « dictatorial. »

