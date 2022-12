Plus de questions que de réponses alors que le scandale de la corruption dans l’UE se déroule

BRUXELLES (AP) – Personne ne répond à la porte ou au téléphone dans les bureaux des deux groupes de campagne liés à un scandale de corruption en échange de faveurs au Parlement de l’Union européenne, impliquant prétendument le Qatar. Aucune lumière n’est visible à l’intérieur.

No Peace Without Justice (NPWJ), une organisation pro-droits humains et démocratie, et Fight Impunity, qui cherche à amener les auteurs d’atteintes aux droits humains à réserver, partagent la même adresse, dans des biens immobiliers de premier ordre dans le quartier gouvernemental de la capitale belge.

Les responsables des deux organisations font partie des quatre personnes inculpées depuis le 9 décembre pour corruption, participation à un groupe criminel et blanchiment d’argent. Les procureurs ont déclaré dans un communiqué qu’ils soupçonnaient certains législateurs et assistants européens “d’avoir reçu de grosses sommes d’argent ou d’avoir offert des cadeaux substantiels pour influencer les décisions du Parlement”.

Le Qatar rejette les allégations selon lesquelles il est impliqué. Le pays du Golfe qui accueille la Coupe du monde de football s’est donné beaucoup de mal pour améliorer son image publique et se défendre contre les nombreuses critiques de l’Occident concernant son bilan en matière de droits de l’homme. Il a également récemment fait pression sur l’UE sur les questions de visa et de transport aérien.

L’avocat du président de Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, ne parle pas. Il s’est refusé à tout commentaire sur le rôle de son client dans une affaire qui a ébranlé le Parlement européen et stoppé les travaux de l’assemblée sur les dossiers liés au Qatar.

Le secrétaire général du NPWJ, Niccolo Figa-Talamanca, est sorti de prison mais doit porter un bracelet de surveillance électronique. Sur son site Internet italien, après sa démission, le groupe a salué son travail, affirmant qu’il espère que “l’enquête en cours démontrera la justesse de ses actions”.

Accusés avec eux sont Eva Kaili, qui a été démis de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen après le dépôt des accusations, et son partenaire Francesco Giorgi, assistant parlementaire. Les photos qu’ils ont postées sur les réseaux sociaux projettent l’image d’un couple de jet-set méditerranéen séduisant et ambitieux.

Après des mois d’enquêtes, la police a à ce jour lancé plus de 20 perquisitions, principalement en Belgique mais aussi en Italie. Des centaines de milliers d’euros ont été retrouvés à Bruxelles : dans un appartement et dans une valise d’un hôtel non loin du parlement.

Des téléphones portables, du matériel informatique et les données de 10 assistants parlementaires ont été saisis.

S’adressant à Twitter, le ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne a décrit ce qu’il appelle l’enquête du “Qatargate” comme un “changeur de jeu”. Il a été réalisé, a-t-il dit, « en partie grâce à des années de travail de la Sécurité d’État », l’agence de renseignement du pays.

Selon ce que le journal italien La Repubblica et le quotidien belge Le Soir ont déclaré être les transcriptions qu’ils avaient obtenues de ses déclarations du 10 décembre aux procureurs, Giorgi aurait avoué avoir géré de l’argent pour le compte d’une “organisation” dirigée par Panzeri qui traitait avec des représentants qatariens et marocains. .

“J’ai tout fait pour l’argent, dont j’avais besoin”, a déclaré Giorgi aux procureurs, selon La Repubblica. Il a tenté de protéger sa compagne Kaili, une ancienne présentatrice de télévision grecque de 44 ans avec qui il a une fille en bas âge, en demandant qu’elle soit libérée de prison. L’avocat de Kaili a déclaré qu’elle ne savait rien de l’argent.

Giorgi est arrivé en Belgique en 2009. Il a fait carrière au parlement au sein du groupe de centre-gauche Socialistes et démocrates (S&D). Il a rencontré Panzeri, à l’époque législateur européen, lors d’une conférence. “Je lui ai demandé de me donner un stage, et il l’a fait”, a déclaré Giorgi dans sa déclaration.

Panzeri est devenu son mentor, l’a nommé assistant et l’a présenté, a déclaré le journal italien. Giorgi a exprimé son soulagement que le stratagème ait été découvert. Il s’est décrit comme une personne simple qui a dépassé sa tête en raison d’une obligation morale qu’il ressentait envers Panzeri.

Jusqu’à son arrestation, Giorgi a travaillé comme assistant d’un autre député S&D, Andrea Cozzolino. Le Parti démocrate de centre-gauche italien a suspendu Cozzolino vendredi pendant que l’enquête se poursuit. Il s’est temporairement retiré du S&D.

En Italie le week-end dernier, l’épouse de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, et sa fille, Silvia Panzeri, ont été placées en garde à vue en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Un tribunal de Brescia a ordonné leur placement en résidence surveillée, a déclaré l’un de leurs avocats à AP.

Vendredi, une source judiciaire milanaise a confirmé à l’AP que 17 000 euros (18 075 $) avaient été saisis lors d’une perquisition au domicile de Panzeri, où séjourne sa femme, à Calusco d’Adda dans la province de Bergame au nord-est de Milan. La police a également saisi des ordinateurs, des téléphones portables, des montres et des documents.

La police a trouvé séparément la clé d’un coffre-fort dans la maison des parents de Giorgi dans la banlieue milanaise d’Abbiategrasso, ce qui a conduit les enquêteurs à découvrir 20 000 euros (21 260 $) en espèces.

L’épouse de Panzeri devrait comparaître à nouveau devant le tribunal lundi, lorsqu’un panel de juges décidera de son extradition vers la Belgique. Une audience similaire aura lieu mardi pour leur fille. Kaili doit comparaître jeudi devant le tribunal de Bruxelles.

La source à Milan, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à commenter publiquement, a déclaré que les enquêteurs italiens cherchaient d’autres personnes mais ont refusé de les identifier. La source a déclaré qu’ils n’étaient pas des législateurs européens ou des personnes associées aux groupes de campagne.

De nombreuses questions restent sans réponse sur le scandale. Quels responsables qatariens, le cas échéant, étaient impliqués ? Pourquoi cibler le parlement de l’UE ? Quelle est la largeur du filet des enquêteurs ? Quel a été le rôle de Panzeri, l’ancien législateur et président de Fight Impunity ?

Aucune lumière ne brille dans son bureau, mais les propres mots de Panzeri sur le site Web de son groupe pourraient montrer la voie : ” Martin Luther King Jr. a dit un jour : ” Réalisons que l’arc de l’univers moral est long, mais il se penche vers la justice “. Si nous voulons continuer à avancer vers la justice, la responsabilité doit être notre guide. »

___

Barry a rapporté de Milan. Samuel Petrequin à Bruxelles et Nicole Winfield à Rome y ont contribué.

Lorne Cook et Colleen Barry, Associated Press