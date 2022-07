Plus de querelles RedTail – Shaw Local

La réunion du conseil d’administration de Lakewood du 26 juillet était une autre présentation marketing, une longue « erreur du faux dilemme » : devrions-nous ne rien faire et laisser le club-house existant s’effondrer ? Bien sûr que non. Ce qui prouve que nous avons besoin d’un nouveau pavillon deux tiers plus grand que le pavillon RedTail existant.

Non, ce n’est pas le cas.

Cette approche est contraire à l’éthique. Le personnel a l’obligation de présenter objectivement les informations pertinentes et de ne pas induire en erreur. Le personnel n’a pas plaidé en faveur d’un club-house plus grand au-delà de quelques anecdotes et le pluriel d’anecdote n’est pas une donnée.

Le personnel n’a pas reçu d’offres pour réparer le club-house, comme on le lui avait demandé. Ils ont présenté des déclarations de deux constructeurs disant que la structure actuelle ne pouvait pas être récupérée, ce qui était crédible sinon concluant.

Le personnel a également démontré qu’en raison de tarifs plus élevés, on peut raisonnablement s’attendre à ce que RedTail génère de 100 000 $ à 125 000 $ par an pour payer un nouveau pavillon. (Le personnel a utilisé un nombre plus élevé, mais la prudence, le mot d’ordre en ce qui concerne les contribuables, dicte un nombre inférieur.) C’est suffisant pour soutenir un emprunt garanti par l’impôt foncier de 1,5 million de dollars.

Le personnel recommande d’utiliser les frais d’impact pour couvrir le coût d’un club-house plus cher, les frais perçus pour le Park District, et non un club-house de terrain de golf Village. Les non-résidents du Lakewood Park District pourraient se demander pourquoi cet argent, collecté il y a plus de vingt ans selon le directeur du village, n’a jamais été restitué. Et l’ordonnance sur les frais d’impact stipule que tout argent non dépensé en 13 ans doit être remboursé. Ces problèmes n’ont pas encore été expliqués.

J’attends avec impatience d’autres preuves et explications.

Steve Willson

Lakewood