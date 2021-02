Plus de protection nécessaire pour les travailleurs de l’économie des petits boulots, selon l’OIT

Ils font désormais partie de notre vie quotidienne, mais ont perturbé la façon dont des millions de personnes à travers le monde gagnent un revenu.

Le nombre de plates-formes de travail numériques a quintuplé dans le monde au cours de la dernière décennie, selon l’Organisation internationale du travail, qui a publié un nouveau rapport sur ce que nous appelons communément l’économie des petits boulots – où les travailleurs indépendants prennent du travail en sous-traitance.

Les plateformes de travail numériques sont partout autour de nous dans divers domaines tels que les voyages, la location, l’éducation et les services de livraison de nourriture. Si vous utilisez Uber, Coursera ou Airbnb, vous utilisez une plateforme de travail numérique.

L’OIT soutient que la croissance de cette économie numérique présente à la fois d’énormes opportunités et des défis pour les travailleurs et les entreprises, et crée le besoin d’une coopération réglementaire internationale.

« Nous avons besoin d’un dialogue sérieux sur la manière appropriée de classer les travailleurs des plates-formes et sur la manière de s’assurer qu’ils bénéficient des protections nécessaires au travail », a déclaré à Euronews le directeur général de l’OIT, Guy Ryder.

« Il doit s’agir d’un dialogue international car ces plates-formes, bien sûr, opèrent dans plusieurs juridictions », a-t-il déclaré dans une interview en direct sur Euronews Now.

Le rapport, « Emploi et perspectives sociales dans le monde 2021», s’appuie sur les résultats des enquêtes de l’OIT menées auprès de quelque 12 000 travailleurs dans 100 pays.

Il souligne que la majorité des travailleurs des plateformes de travail numériques sont des hommes jeunes et instruits. Beaucoup ont été confrontés à une demande en baisse depuis le début de la pandémie, mais ont travaillé tout au long de la crise pour continuer à gagner un revenu.

Filet de sécurité déchiqueté

La plupart des travailleurs des plateformes numériques n’ont pas de couverture de sécurité sociale et sept sur 10 ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de prendre un congé de maladie payé ou de recevoir une compensation s’ils devaient être testés positifs avec le coronavirus.

L’absence de filet de sécurité sociale et sanitaire pour les travailleurs de l’économie numérique est devenue un sujet particulièrement pressant avec l’assaut du COVID-19. Le plus haut tribunal britannique a statué la semaine dernière que les chauffeurs d’Uber sont des «travailleurs» et non des travailleurs indépendants, et ont donc droit au salaire minimum et à des congés payés.

Alors que la pandémie a accéléré la transition vers le travail à distance et d’autres technologies numériques, Ryder dit qu’il est important de faire la différence entre ce qui est temporaire et dicté par un contexte spécifique et le modèle que les gens veulent adopter à l’avenir.

« Je pense que l’important ici n’est pas de croire qu’il existe une solution prédéterminée dictée soit par des pandémies soit par la technologie, et de s’asseoir et de dire, eh bien, quelles sont les préférences de la société? » il a dit.

« Vers quoi voulons-nous orienter le débat politique? Nous avons le choix. »

