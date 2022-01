Plus de prises casque et de stockage extensible ?

D’accord, cela fait quelques années que la plupart des produits phares d’Android n’offrent pas de prise casque ni de stockage extensible. Le monde est-il fini ou l’avez-vous dépassé maintenant ?

Quand je pense aux prises casque, je pense à LG et à son activité de téléphonie mobile désormais morte. LG a déployé beaucoup d’efforts pour offrir le meilleur son aux clients via la prise casque, mais malheureusement, ils auraient dû consacrer plus de temps aux mises à jour logicielles et à une meilleure expérience logicielle en général. En ce qui concerne le stockage extensible, vous pouvez opter pour Sony, mais ils ne semblent pas du tout trop préoccupés par le marché américain à ce stade.

Aux États-Unis, nous avons Samsung et Google (et OnePlus, je suppose), les deux sociétés n’offrant plus d’appareils phares avec une sortie de 3,5 mm ou un stockage extensible. Je ne vois pas autant de gens bouleversés par cela qu’avant, mais écoutons vos pensées ci-dessous.

Avez-vous pleinement adopté le mode de vie des écouteurs sans fil et du stockage interne ?