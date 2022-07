Plus de preuves que les trackers de fitness peuvent améliorer votre santé

MARDI 26 juillet 2022 (HealthDay News) — Votre tracker de fitness, votre podomètre ou votre smartwatch peuvent vous motiver à faire plus d’exercice et à perdre du poids, selon des chercheurs australiens.

Dans une vaste revue de recherche, les enquêteurs ont découvert que le suivi de votre activité pouvait vous inciter à marcher jusqu’à 40 minutes de plus par jour (environ 1 800 pas de plus). Et ces étapes supplémentaires pourraient se traduire par la perte de plus de deux livres en cinq mois.

“Dans les médias grand public, il peut y avoir beaucoup de scepticisme à propos des trackers d’activité portables, par exemple s’ils font une différence et s’ils ont même des impacts négatifs, comme culpabiliser les gens”, a déclaré la chercheuse principale Carol Maher. Elle est professeure de population et de santé numérique à l’Université d’Australie du Sud, à Adélaïde.

“Notre examen n’a trouvé aucune preuve d’impacts négatifs des trackers d’activité portables”, a déclaré Maher.

Les appareils sont une grosse affaire : entre 2014 et 2020, le nombre de trackers vendus dans le monde a augmenté de près de 1 500 %. Rien qu’en 2020, près de 3 milliards de dollars ont été dépensés pour ces produits.

Dans la nouvelle étude, qui, selon Maher, n’a été payée par aucun fabricant d’appareils de fitness, son équipe a découvert que les trackers avaient un effet significatif sur la quantité d’exercice physique, et un avantage moindre pour la forme physique et la perte de poids.

“Il y avait également des modèles clairs de changement dans d’autres résultats physiologiques, tels que la pression artérielle et le cholestérol”, a-t-elle déclaré. “La taille des avantages était suffisante pour conclure qu’ils sont significatifs d’un point de vue clinique.”

Pour déterminer la valeur des trackers de fitness, l’équipe de Maher a examiné près de 400 études publiées, qui comprenaient environ 164 000 personnes.

Les études ont montré que les trackers de fitness encouragent non seulement l’exercice et la perte de poids, mais peuvent également aider à réduire la tension artérielle et le cholestérol chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et d’autres problèmes de santé.

“Les appareils portables sont un outil pratique et peu coûteux pour stimuler votre activité quotidienne et obtenir une légère perte de poids”, a déclaré Maher.

Bien que la perte de poids de 2 livres signalée puisse sembler insignifiante, elle a déclaré qu’il était important de se rappeler qu’il ne s’agissait pas d’études de perte de poids, mais de celles axées sur activité physique.