Plus de preuves que le sommeil compte pour la santé cardiaque

Makarem et ses collègues ont étudié 1 920 personnes participant à une vaste étude sur le sommeil. L’âge moyen était de 69 ans et un peu plus de la moitié étaient des femmes. Les chercheurs ont utilisé les données pour tester les scores de santé cardiaque qui incluaient le sommeil comme mesure par rapport aux directives de l’American Heart Association connues sous le nom de Life’s Simple 7, qui n’incluent pas le sommeil comme point de données. (L’AHA a récemment ajouté le sommeil aux directives et dévoilé le nouveau Life’s Simple 8.)

“Le sommeil semble être la première chose que les gens sortent de leur emploi du temps lorsqu’ils sont occupés, mais faire du sommeil une priorité est vital pour la santé et le bien-être”, déclare l’auteur principal Nour Makarem, PhD, de la Mailman School of Public Health. à l’Université de Columbia à New York.

Sur plus de 4 ans de suivi, à la fois le score de santé cardiaque qui comprenait le LS7 plus la durée du sommeil seul et le score qui comprenait le LS7 et divers aspects de la santé du sommeil, tels que la durée du sommeil, la régularité du sommeil, le sommeil diurne et le sommeil troubles cardiaques, ont pu prédire de futurs événements cardiaques tels qu’une crise cardiaque, un pontage coronarien ou des douleurs thoraciques.

Selon l’étude, les participants à l’étude qui ont obtenu les scores les plus élevés sur le LS7 et diverses versions des scores de santé du sommeil avaient jusqu’à 80% de chances en moins de contracter une maladie cardiaque. a été publié dans le Journal de l’American Heart Association.

Il convient de noter que les participants ayant une courte durée de sommeil avaient plus de chances d’avoir une faible efficacité du sommeil ; c’est-à-dire moins de 85 % du temps à dormir au lit après l’extinction des lumières, des habitudes de sommeil irrégulières, une somnolence diurne excessive et une apnée du sommeil. Ils avaient également une prévalence plus élevée de surpoids/obésité, de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle.