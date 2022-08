Plus de preuves que le duo iPhone 14 Pro prendra en charge les chargeurs 30W

En mars, l’analyste Ming-Chi Kuo avait prédit qu’Apple introduirait un chargeur GaN de 30 W cette année. Maintenant plus fuyant Duan Rui rapporte qu’une marque anonyme envoie de nouveaux chargeurs 30W aux médias pour les tester avec la prochaine série iPhone 14 Pro.

Un autre leaker, Kioriku, rapporte que les 14 Pro et 14 Pro Max ne chargeront qu’à 30 W près de 0 % et avant de descendre à 27-25 W (c’est ainsi que fonctionne une courbe de charge typique). Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max actuels se chargent respectivement à 23 W et 27 W, ce sera donc une petite bosse, à moins qu’Apple n’opte pour une courbe de charge plus agressive (douteuse).

Apple vend déjà plusieurs chargeurs GaN, dont le bloc d’alimentation de 140 W pour les nouveaux MacBook Pro 16 pouces et les chargeurs doubles de 35 W qui ont été lancés aux côtés du nouveau MacBook Air M2. Cependant, ceux-ci utilisent des câbles USB C-to-C, tandis que la génération iPhone 14 s’en tiendra à Lighting (la dernière génération à le faire, selon Kuo, en raison de la nouvelle réglementation européenne).













L’ancien chargeur 30 W (non GaN) d’Apple • Les nouveaux chargeurs GaN double USB-C 35 W

De plus, nous n’espérons pas que le chargeur GaN 30W d’Apple sera inclus avec les téléphones iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, ce sera presque certainement un achat séparé. Quant au chargeur tiers, il sera livré avec un câble USB-C vers Lighting.

