Plus de preuves que COVID-19 a commencé sur le marché de Wuhan

27 juillet 2022 – De nombreux scientifiques et experts en santé publique affirment depuis longtemps que le coronavirus qui a provoqué une pandémie mondiale est originaire d’un marché à Wuhan, en Chine. Maintenant, deux nouvelles études renforcent cet argument.

La propagation initiale du virus était un coup de poing, selon les études. Deux fois, le virus est passé des animaux aux humains. Génétique virale et modélisation des épidémies en un étude a révélé deux souches sorties à quelques semaines d’intervalle en novembre et décembre 2019.

“Maintenant, je me rends compte qu’on dirait que je viens de dire qu’un événement unique dans une génération s’est produit deux fois de suite, et les pandémies sont en effet rares”, a déclaré Joel O. Wertheim, PhD, lors d’un briefing parrainé par l’American Association for l’Avancement des Sciences.

Une tempête unique de facteurs devait être présente pour que l’épidémie se transforme en pandémie : des animaux porteurs d’un virus qui pourrait se propager aux humains, un contact humain étroit avec ces animaux et une ville suffisamment grande pour que l’infection décolle avant qu’elle ne le puisse. contenir sont des exemples.