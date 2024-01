Plus de preuves pour interdire les boissons énergisantes chez les enfants, selon une étude

il y a 3 heures

La vente de toutes les boissons énergisantes aux jeunes et aux enfants au Royaume-Uni devrait être interdite, selon une étude des dernières preuves de leurs effets sur la santé.

Il a mis en évidence des liens avec davantage de risques que ceux trouvés auparavant, tels que l’anxiété, le stress et les pensées suicidaires.

Ces boissons contiennent souvent des niveaux élevés de caféine et de sucre et sont vendues comme fournissant un regain d’énergie.

La plupart des supermarchés britanniques ont introduit une interdiction volontaire de la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans.

Une interdiction complète, qui couvrirait également les petits magasins, les détaillants en ligne et les distributeurs automatiques, a été proposée en Angleterre et en Écosse en 2019.

Les ministres de la Santé d’Angleterre ont déclaré qu’ils présenteraient leur réponse complète en temps voulu.

Au dos de la critique, 40 organisations liées à la santé ont écrit une lettre à la secrétaire à la Santé, Victoria Atkins, pour réitérer leur appel à une restriction accrue des ventes de boissons énergisantes.

“Beaucoup de ces boissons contiennent de grandes quantités de caféine, allant de 160 à 200 mg par canette dans certains cas, soit le double de la quantité trouvée dans une tasse de café moyenne (environ 80 mg selon la force)”, indique la lettre.

L’emballage des boissons indique souvent qu’elles ne conviennent pas aux enfants, et pourtant, les moins de 18 ans peuvent facilement les acheter dans les magasins du coin, affirment les chercheurs et les experts.

Les boissons énergisantes sont commercialisées comme stimulant physiquement et mentalement et fournissant plus d’énergie que les boissons gazeuses classiques.

Le Dr Amelia Lake, professeur de nutrition de santé publique à l’Université de Teesside, qui a dirigé l’étude, a examiné 57 études récentes sur les boissons énergisantes et leur impact sur la santé des jeunes. Plus d’un million d’enfants de 21 pays ont été inclus.

“Il est clair que les boissons énergisantes sont nocives pour la santé mentale et physique des enfants et des jeunes, ainsi que pour leur comportement et leur éducation”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons agir maintenant pour les protéger de ces risques.”

La recherche a révélé que les garçons étaient plus susceptibles que les filles de boire des boissons énergisantes.

Et la consommation régulière d’alcool était plus susceptible d’inciter les jeunes à consommer des drogues, à être violents et à avoir des relations sexuelles non protégées.

Les problèmes de sommeil, les mauvais résultats scolaires et une alimentation malsaine sont également étroitement liés à la consommation de boissons énergisantes, selon l’étude.

Le Dr Lake a déclaré que même si leurs recherches n’ont pas pu prouver que les boissons énergisantes causaient directement des dommages à la santé, les études alimentaires étant toujours observationnelles, les résultats étaient importants et constituaient les meilleures preuves disponibles.

Il est possible que les boissons énergisantes soient liées à des effets nocifs sur la santé, car ceux qui en consomment fréquemment sont plus susceptibles d’être malsains pour d’autres raisons, comme fumer ou boire de l’alcool, par exemple.

Les directives officielles indiquent que les gens ne devraient pas consommer plus de 3 mg de caféine par kilogramme de poids corporel.

“C’est tellement facile pour un jeune d’avoir ça”, explique le Dr Lake, avec l’équivalent en caféine de deux expressos dans une grande canette de boisson énergisante.

Ils ont également une teneur élevée en sucre qui peut endommager les dents des enfants et, s’ils mangent déjà de manière malsaine, contribuer à l’obésité.

Certains pays, comme la Lettonie et la Lituanie, ont déjà interdit la vente de boissons énergisantes aux enfants, mais il est trop tôt pour dire quelle différence cela a fait. D’autres pays comme la Finlande et la Pologne pourraient emboîter le pas.

L’Angleterre et l’Écosse ont organisé une consultation sur la fin de leur vente aux enfants il y a quatre ans, et le Pays de Galles s’est consulté sur la même question en 2022.

Règles actuelles signifie que les boissons contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, à un niveau supérieur à 150 mg par litre doivent indiquer sur l’étiquette : « Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes ».

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré : « Nous avons mené des consultations sur une proposition visant à mettre fin à la vente de boissons énergisantes aux enfants de moins de 16 ans en Angleterre et nous exposerons notre réponse complète en temps voulu.

“Entre-temps, de nombreux grands détaillants et supermarchés ont volontairement interdit la vente de boissons énergisantes aux enfants de moins de 16 ans.”

Il est recommandé aux enfants et aux autres personnes sensibles à la caféine de n’en consommer qu’avec modération.

William Roberts, de la Royal Society for Public Health, a déclaré que l’étude « s’ajoute aux preuves croissantes selon lesquelles les boissons énergisantes peuvent être nocives pour la santé physique et mentale des enfants et des jeunes, à court et à long terme ».