Plus de praticiens de la santé mentale autorisés en vertu des modifications des règles de Medicare

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lynn Cooper traversait une période horrible. Après avoir perdu son emploi en 2019, elle est devenue profondément déprimée. Lorsque la pandémie a frappé début 2020, son anxiété a explosé. Ensuite, son thérapeute bien-aimé – un conseiller conjugal et familial – a dit à Cooper qu’elle ne pourrait plus la voir une fois que Cooper aurait eu 65 ans et aurait rejoint Medicare.

“J’étais abasourdi”, a déclaré Cooper, qui vit à Pittsburgh. « J’ai toujours eu la meilleure assurance maladie qu’on puisse avoir. Puis j’ai eu 65 ans et j’ai bénéficié de Medicare, et tout à coup j’ai eu du mal à obtenir des services de santé mentale.

Pendant des décennies, Medicare a couvert uniquement les services de santé mentale fournis par des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux cliniciens agréés et des infirmières psychiatriques. Mais avec une demande croissante et de nombreuses personnes prêtes à payer des soins privés, 45 pour cent des psychiatres et 54 pour cent des psychologues ne participent pas aux soins. Medicare, le système d’assurance fédéral pour quelque 65 millions d’Américains âgés ou handicapés.

Citant des paiements bas et des tracas bureaucratiques, plus de 124 000 praticiens en santé comportementale se sont retirés de Medicare – le plus grand nombre parmi toutes les spécialités médicales.

En conséquence, les personnes âgées anxieuses de voir leur état de santé se détériorer ou déprimées par la perte de leur famille et de leurs amis ont de grandes difficultés à trouver de l’aide professionnelle. Les obstacles aux soins sont aggravés par les préjugés associés à la maladie mentale et par l’âgisme, qui amène certains professionnels de la santé à minimiser la souffrance des personnes âgées.

Désormais, un certain soulagement pourrait être à portée de main à mesure que les changements législatifs et réglementaires élargissent le bassin de prestataires de soins de santé comportementale de Medicare. À partir de janvier, Medicare permettra pour la première fois aux thérapeutes conjugaux et familiaux et aux conseillers en santé mentale de fournir des services. Ce cadre de plus de 400 000 professionnels représente plus de 40 pour cent du personnel agréé en santé mentale et est particulièrement critique dans les zones rurales.

Medicare ajoute également jusqu’à 19 heures par semaine de soins ambulatoires intensifs, améliorant les services de navigation et de soutien par les pairs pour les personnes souffrant de maladies mentales graves, et élargissant les services mobiles de crise qui peuvent traiter les personnes à leur domicile ou dans la rue.

Changements en matière de santé mentale liés à la pandémie

“Alors que nous sortons de l’urgence de santé publique liée au COVID-19, il est tout à fait clair que notre pays doit améliorer l’accès à des traitements et des soins efficaces pour les troubles de santé mentale et liés à l’usage de substances”, Meena Seshamani, administratrice adjointe des Centers for Medicare et Medicaid Services. , a déclaré dans un communiqué de juillet.

Les organisations qui militent depuis des années pour améliorer la couverture de santé mentale de Medicare applaudissent ces changements. “Je pense que nous sommes, espérons-le, à un tournant où nous commencerons à voir un meilleur accès aux soins de santé mentale et aux troubles liés à l’usage de substances pour les personnes âgées”, a déclaré Deborah Steinberg, avocate principale en politique de santé au Legal Action Center à Washington.

Depuis des années, les personnes âgées ayant besoin d’une aide en santé mentale se heurtent à des obstacles. Bien qu’on estime qu’un bénéficiaire de Medicare sur quatre souffre d’un problème de santé mentale, près de la moitié ne reçoit pas de traitement.

Cooper, aujourd’hui âgée de 68 ans et spécialiste des politiques de santé comportementale à la Pennsylvania Association of Area Agencies on Aging, s’est heurtée aux limites de Medicare lorsqu’elle a essayé de trouver un nouveau thérapeute en 2020 : « Le premier problème que j’ai eu a été de trouver quelqu’un qui prenait Medicare. La plupart des prestataires que j’ai contactés n’acceptaient pas de nouveaux patients.

Lorsque Cooper a finalement découvert un travailleur social clinicien disposé à la voir, l’attente pour un premier rendez-vous a duré six mois, une période qu’elle décrit comme « incroyablement stressante ».

Les nouvelles initiatives Medicare devraient permettre aux personnes dans la situation de Cooper d’obtenir plus facilement des soins.

Les partisans notent également l’importance d’une couverture Medicare élargie pour la télésanté, y compris les soins de santé mentale.

Depuis la pandémie, les personnes âgées peuvent bénéficier de ces services auparavant restreints à domicile par téléphone ou via des appareils numériques partout dans le pays, et les exigences de rendez-vous en personne tous les six mois ont été supprimées. Mais certaines de ces flexibilités devraient expirer à la fin de l’année prochaine.

Robert Trestman, qui préside le Conseil sur les systèmes et le financement des soins de santé de l’American Psychiatric Association, a appelé les législateurs et les régulateurs à maintenir ces expansions et à continuer de rembourser les visites de télésanté en santé mentale au même tarif que les visites en personne, une autre innovation pandémique.

Les personnes âgées qui recherchent des soins psychiatriques ont tendance à avoir des besoins plus complexes que les jeunes adultes, avec plus de problèmes de santé, plus de handicaps, plus d’effets secondaires potentiels des médicaments et moins de soutien social, ce qui rend leurs soins longs et difficiles, a déclaré Trestman.

Plusieurs questions restent ouvertes alors que Medicare met en œuvre ces changements. Premièrement, « CMS paiera-t-il suffisamment les conseillers en santé mentale et les thérapeutes conjugaux et familiaux pour qu’ils acceptent réellement les patients de Medicare ? a déclaré Beth McGinty, chef de la politique de santé et de l’économie chez Weill Cornell Medicine à New York. Ce n’est en aucun cas garanti.

Deuxièmement, les plans Medicare Advantage ajouteront-ils des thérapeutes conjugaux et familiaux, des conseillers en santé mentale et des spécialistes de la toxicomanie à leurs réseaux de prestataires de santé mentale agréés ? Et les régulateurs fédéraux feront-ils davantage pour garantir que les plans Medicare Advantage offrent un accès adéquat aux services de santé mentale ? Ce type de surveillance a été, au mieux, inégal.

En juillet, des chercheurs ont rapporté que les plans Medicare Advantage incluent, en moyenne, seulement 20 pour cent des psychiatres d’une zone géographique dans leurs réseaux. (Des données similaires ne sont pas disponibles pour les psychologues, les travailleurs sociaux et les infirmières psychiatriques.) Lorsque les personnes âgées doivent quitter le réseau pour obtenir des soins de santé mentale, 60 % des plans Medicare Advantage ne couvrent pas ces dépenses, KFF signalé en avril. En raison des coûts élevés, de nombreuses personnes âgées évitent les services.

Autre question clé : la législation proposant la parité en matière de santé mentale pour Medicare progressera-t-elle au Congrès ? La parité fait référence à la notion selon laquelle les prestations de santé mentale offertes par les régimes d’assurance devraient être comparables aux prestations médicales et chirurgicales sur des points clés.

Bien que la parité soit requise pour les régimes d’assurance privés en vertu de la loi de 2008 sur la parité en matière de santé mentale et d’équité en matière de toxicomanie, Medicare en est exclu.

L’un des exemples les plus flagrants du manque de parité de Medicare est la limite à vie de 190 jours pour les soins hospitaliers psychiatriques. Il n’existe pas de limite similaire au recours aux hôpitaux pour des raisons médicales.

Un prochain rapport du Government Accountability Office examinant les différences entre le coût et l’utilisation des services de santé comportementale et des services médicaux dans les plans traditionnels Medicare et Medicare Advantage pourrait donner quelques indications au Congrès, a déclaré Steinberg. Cette enquête est en cours et aucune date de publication du rapport n’a été fixée.

Mais le Congrès ne peut rien faire contre l’hypothèse trop répandue selon laquelle les personnes âgées qui se sentent dépassées ou déprimées devraient « simplement sourire et supporter ». « Nous devons faire beaucoup plus » pour lutter contre les préjugés entourant la santé mentale des personnes âgées, a déclaré Kathleen Cameron, présidente du comité exécutif de la Coalition nationale sur la santé mentale et le vieillissement.

KFF Actualités Santéanciennement connu sous le nom de Kaiser Health News ou KHN, est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé et constitue l’un des principaux programmes opérationnels de KFF.