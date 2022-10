Plus de possibilités de vote par anticipation cette semaine aux élections municipales de Kelowna – Kelowna Capital News

Jusqu’à présent, plus de 4 000 personnes ont voté par anticipation pour l’élection municipale de Kelowna.

Selon le site Web de la ville de Kelowna, 4 263 résidents ont voté pendant deux jours de vote par anticipation. Il y a trois autres occasions de voter cette semaine, avant le jour du vote général le 15 octobre.

Mercredi 12 octobre :

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson (de 8 h à 20 h)

Théâtre Black Box, 1375, rue Water (de 8 h à 20 h)

Okanagan College Centre for Learning Atrium, 1000, chemin KLO (de 8 h à 18 h)

Résidence UBC Okanagan Nechako, 1255 International Mews (de 8 h à 18 h)

Jeudi 13 octobre :

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson (de 8 h à 20 h)

Vendredi 14 octobre :

Centre récréatif Parkinson, 1800, chemin Parkinson (de 8 h à 20 h)

Les pièces d’identité acceptables pour voter comprennent :

Permis de conduire de la Colombie-Britannique*

Assurance véhicule ICBC

Carte d’identité de la Colombie-Britannique

Carte de services BC*

Carte de citoyenneté

Avis de taxe foncière municipale

Carte d’assurance sociale

Carte de crédit

Facture de services publics pour la résidence (électricité, gaz naturel, eau, téléphone ou service de câble)

*Une combinaison de permis de conduire de la Colombie-Britannique et de carte de services compte comme une seule pièce d’identité.

Vous trouverez plus d’informations sur le vote aux élections municipales sur le site Web de la ville de Kelowna.

