Plus de policiers promis pour les trains de Chicago après une fusillade mortelle

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – La police de Chicago et les responsables des transports en commun ont promis samedi une sécurité supplémentaire pour les trains de la ville afin d’endiguer une flambée de crimes violents après la mort par balle d’un passager dans la nuit.

Un homme de 29 ans, Diuntel Moon, a reçu plusieurs balles dans la poitrine et l’abdomen dans un train de la ligne rouge de la Chicago Transit Authority sur la 79e rue dans le quartier de Chatham vers 2 heures du matin samedi, a déclaré le surintendant de la police de Chicago, David Brown, lors d’une conférence de presse. .

Moon a été déclaré mort dans un hôpital. Aucun suspect n’est en garde à vue, a déclaré Brown.

«La violence armée insensée et les incidents comme ceux-ci… n’ont pas leur place dans cette ville. C’est inacceptable et ne sera pas toléré », a déclaré Brown. “Aucun résident ne devrait réfléchir à deux fois à sa sécurité dans n’importe quelle partie du CTA ou dans nos quartiers.”

Brown et le président du CTA, Dorval Carter, ont dénoncé le pic des chiffres, jamais vu depuis une décennie. Le Chicago Sun-Times a rapporté qu’à la mi-juillet, le CTA avait signalé 488 crimes violents cette année, plus que jamais depuis la même période en 2011.

Brown a promis que des policiers supplémentaires seraient affectés au CTA à partir de dimanche, mais il a refusé de préciser combien pour des raisons de sécurité. Il a déclaré que la présence policière sur le CTA avait également été renforcée plus tôt cette année.

Le CTA, qui dispose d’une force de sécurité non armée, rétablira l’utilisation de patrouilles canines, a déclaré Carter sans donner plus de détails.

“C’est juste une autre ressource supplémentaire à utiliser, évidemment, en plus des gardes de sécurité …”, a déclaré Carter. “Il n’y a rien de magique dans l’unité canine.”

“Plus nous pouvons ajouter au CTA à la fois en mode de sécurité et de prévention non armés, des agents de DPC armés en mode d’exécution et des efforts d’enquête vraiment agressifs pour traduire les délinquants en justice font tous partie de l’effort de justice pénale”, a déclaré Brown.

John O’connor, Associated Press