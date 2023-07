Plus de pluie nécessaire pour que la banlieue de Chicago échappe à une grave sécheresse – Shaw Local

Malgré les récents orages épars dans certaines banlieues de Chicago, une grave sécheresse continue d’avoir une emprise sur une grande partie de l’État après trois mois extrêmement secs.

Les mois d’avril, mai et juin de cette année ont été certains des plus secs jamais enregistrés dans la régionet il faudra plusieurs semaines de pluie constante pour que les jardins, les ruisseaux et les cultures trouvent un soulagement, selon les experts.

Alors que les quelques centimètres de pluie qui ont arrosé la région au cours des derniers jours de juin ont légèrement aidé, la majeure partie de cette eau a fini par s’écouler dans les systèmes de drainage des eaux pluviales plutôt que de s’infiltrer dans le sol.

« Avec les inondations, nous perdons une proportion importante de cette pluie que nous obtenons par ruissellement », a déclaré le climatologue de l’État Trent Ford. «Le ruissellement va dans nos ruisseaux, puis dans les rivières de l’Illinois, disparu. Cela ne nous aide pas vraiment d’un point de vue agricole, d’un point de vue écologique, de mon point de vue. Les cours d’eau montent, puis ils redescendent parce que le débit de base est très bas. Donc c’est bien, mais ce n’est pas assez.

Face à de grandes pluies torrentielles, des ressources telles que des barils de pluie et des jardins pluviaux peuvent réduire l’afflux de ruissellement des eaux pluviales tout en stockant l’eau pour les jardins, les plantes et les fleurs, a déclaré Ford.

« Si nous n’avons pas ces systèmes en place, nous perdons ce ruissellement », a-t-il déclaré.

Pour l’avenir, les prévisions sont assez optimistes pour des conditions plus humides, « mais c’est vraiment à l’atmosphère si cette prévision se concrétise », a déclaré Ford.

Pour aider à garder les plantes en bonne santé pendant la période de sécheresse, les experts de The Morton Arboretum ont recommandé aux propriétaires d’arroser les arbres et autres plantes plus souvent que d’habitude pour prévenir le stress de la sécheresse.

« En cette période stressante pour les arbres et les plantes, il est important de comprendre et de fournir les soins spéciaux dont ils ont besoin », a déclaré Spencer Campbell, directeur de la clinique des plantes de l’Arboretum, dans un communiqué. « Le flétrissement des feuilles est un signe de stress dû à la sécheresse, mais il est préférable de fournir suffisamment d’eau aux plantes avant qu’elles ne soient suffisamment stressées pour se flétrir. »

Lorsque l’eau du sol est limitée, les jeunes racines de nombreux arbres sont affaiblies ou tuées, ce qui réduit la capacité de la plante à absorber l’eau.

Si les plantes paysagères ne reçoivent pas suffisamment de pluie ou d’arrosage supplémentaire, des dommages au feuillage, une perte de feuillage et même la mort de la plante sont probables.

Alors que les grands arbres établis ont de larges systèmes racinaires et n’ont pas besoin d’être arrosés aussi fréquemment, les arbres et les arbustes ont besoin d’au moins un pouce d’eau pendant un long et lent trempage chaque semaine à 10 jours pour faire face au manque de pluie, a déclaré Campbell. .

Certaines plantes comme les conteneurs, les potagers et les plantes vivaces nouvellement plantées peuvent nécessiter des soins supplémentaires, avec un arrosage tous les deux jours par temps particulièrement chaud. Laisser sécher les premiers centimètres du sol entre les arrosages peut aider à éviter la saturation et permettre aux racines et aux organismes du sol de respirer.

Alors que nous approchons des stades de croissance critiques pour le maïs et le soja, qui ont déjà souffert des conditions sèches, le diagnostic final pour ces cultures reste à déterminer.

« Les inquiétudes sont bien là. … Le livre n’est pas encore écrit. Si nous avons des pluies constantes en juillet et août, nous pourrions encore faire une récolte décente dans de nombreux endroits », a déclaré Ford. « Nous avons constaté certains effets, mais l’ampleur de ceux-ci ne sera pas vraiment comprise tant que nous ne nous rapprocherons pas de la récolte.

« Cela étant dit, il est peu probable que la culture ait encore subi ce que nous considérons comme des impacts catastrophiques, du moins pas généralisés. »

Ford a ajouté que la sécheresse est un exemple intéressant de la façon dont la variabilité climatique peut interagir avec le changement climatique : malgré les températures douces et la sécheresse inhabituelle de la saison récente, les tendances à long terme continuent d’indiquer que l’Illinois deviendra plus chaud et plus humide avec le temps.

«Ce que fait le changement climatique et quand il prend tout son sens, c’est quand nous parlons de la probabilité que ce genre de choses se produise. Compte tenu de la tendance croissante des précipitations, je m’attendrais à ce que n’importe quelle période donnée de 30 ans au cours du prochain siècle ait une fréquence plus faible de ces types de (sécheresse) que les 100 années qui l’ont précédée – mais cela ne signifie pas que ce genre d’événements ne se produira pas.

• Jenny Whidden est rédactrice sur le changement climatique et l’environnement et travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir dailyherald.com/rfa.

