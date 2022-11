Plus de pluie en route alors que le nombre de morts dans la tempête aux Philippines atteint 150

Au moins 150 personnes sont mortes aux Philippines après qu’une tempête tropicale a provoqué des inondations et des glissements de terrain.

Plus de pluie est prévue dans certaines des régions les plus durement touchées.

Le président Ferdinand Marcos a déclaré l’état de calamité pour six mois dans les régions les plus touchées.

Le nombre de morts d’une puissante tempête qui a déclenché des inondations et des glissements de terrain à travers les Philippines a atteint 150, ont annoncé jeudi des responsables de la catastrophe, alors que davantage de pluie était prévue dans certaines des zones les plus durement touchées.

Plus de 355 400 personnes ont fui leurs maisons lorsque la violente tempête tropicale Nalgae a frappé des pans entiers de la nation de l’archipel à la fin de la semaine dernière et au cours du week-end.

Sur les 150 décès enregistrés par l’agence nationale des catastrophes, 63 se sont produits dans la région de Bangsamoro, sur l’île méridionale de Mindanao, où des crues soudaines et des glissements de terrain ont détruit des villages.

Au moins 128 personnes ont été blessées et 36 sont toujours portées disparues à travers le pays, a indiqué l’agence. Les autorités ont averti qu’il n’y avait aucun espoir de trouver plus de survivants.

Mindanao est rarement touchée par la vingtaine de typhons qui frappent les Philippines chaque année, mais les tempêtes qui atteignent la région ont tendance à être plus meurtrières qu’à Luzon et dans le centre du pays.

Avec plus de pluie prévue jeudi, les agences de secours à Bangsamoro se préparaient à la possibilité de nouvelles destructions dans la région pauvre et montagneuse.

Naguib Sinarimbo, le chef régional de la défense civile a déclaré :

Le sol est encore humide dans les zones où des crues soudaines et des glissements de terrain se sont produits, de sorte qu’une nouvelle érosion pourrait être déclenchée instantanément.

“Les voies navigables et les rivières qui se trouvaient sur le chemin des crues soudaines sont bloquées par des débris et des rochers, de sorte qu’elles pourraient facilement déborder.”

Le président Ferdinand Marcos a blâmé la déforestation et le changement climatique pour les glissements de terrain dévastateurs à Bangsamoro.

Il a exhorté les autorités locales à planter des arbres sur les montagnes dénudées.

“C’est une chose que nous devons faire”, a déclaré Marcos lors d’un briefing cette semaine.

“Nous avons entendu cela maintes et maintes fois, mais nous continuons à couper des arbres. C’est ce qui se passe, des glissements de terrain comme celui-ci se produisent.”

Marcos a déclaré l’état de calamité pendant six mois dans les régions les plus touchées, libérant des fonds pour les secours.

Les scientifiques ont averti que les tempêtes meurtrières et destructrices deviennent plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.