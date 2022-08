Plus de pluie dans les zones inondées, couvre-feux imposés en raison des pillages

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Une autre série de tempêtes a frappé les communautés montagnardes inondées des Appalaches où plus de 30 personnes ont été tuées et les équipes de recherche et de sauvetage ont trouvé plus de corps lundi.

Des centaines de personnes sont toujours portées disparues et le nombre de morts de 30 va augmenter, a déclaré le gouverneur Andy Beshear, qui a noté que des corps qui ne font pas encore partie du décompte officiel des décès ont été retrouvés. Plus de 12 000 clients sont restés sans électricité, beaucoup parce que leurs maisons et leurs entreprises ont été détruites ou ne sont pas habitables. Les abris abritaient au moins 300 personnes.

Les inondations se sont déclenchées la semaine dernière lorsqu’entre 8 et 10 1/2 pouces (20-27 centimètres) de pluie sont tombés en seulement 48 heures dans certaines parties de l’est du Kentucky, du sud de la Virginie-Occidentale et de l’ouest de la Virginie. Le radar a indiqué que jusqu’à 4 pouces (10,2 centimètres) de pluie supplémentaires sont tombés dimanche, et le Service météorologique national a averti que des averses et des orages lents pourraient provoquer davantage d’inondations soudaines jusqu’à mardi matin.

“Si les choses n’étaient pas assez dures pour les habitants de cette région, il pleut en ce moment”, a déclaré Beshear lundi dans la capitale. «Tout aussi préoccupants sont les vents violents – pensez à la saturation du sol – cela pourrait renverser des poteaux, cela pourrait renverser des arbres, donc les gens doivent faire attention. Et ça va même devenir plus dur quand la pluie s’arrêtera. Ça va devenir vraiment chaud, et nous devons nous assurer que les gens sont finalement stables à ce stade.

Parmi les vies, les maisons et les entreprises emportées par les inondations, il y avait une partie de l’histoire irremplaçable de la région. Appalshop, un centre culturel connu pour faire la chronique de la vie des Appalaches pour le reste du monde, évaluait les dommages importants causés à son dépôt d’histoire et de culture des Appalaches, où des documents et des artefacts historiques ont été évacués du bâtiment.

Beshear a déclaré avoir vu lors d’une visite dans la zone sinistrée dimanche comment les gens aidaient leurs voisins.

“Ce sont des gens incroyables. Ils souffrent, mais ils sont forts. Et c’est incroyable de les voir s’entraider, même quand ils n’ont plus rien », a-t-il déclaré.

Le général Daniel Hokanson, chef du Bureau de la Garde nationale américaine, a déclaré dimanche dans une interview à l’Associated Press qu’environ 400 personnes avaient été secourues par hélicoptère. « À la lumière de la dévastation, la réponse se passe plutôt bien », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a annulé un voyage en Israël prévu plus tard cette semaine, déclarant : « Je ne peux pas être à l’étranger pendant que les habitants de l’est du Kentucky souffrent ».

Pendant ce temps, des couvre-feux nocturnes ont été déclarés en réponse à des informations faisant état de pillages dans deux des communautés dévastées – le comté de Breathitt et la ville voisine de Hindman dans le comté de Knott.

Le juge exécutif du comté de Breathitt, Jeff Noble, a déclaré un couvre-feu dans tout le comté de 22 heures à 6 heures du matin, a déclaré dimanche soir le procureur du comté Brendon Miller dans un message sur Facebook. Les seules exceptions concerneront les véhicules d’urgence, les premiers intervenants et les personnes voyageant pour le travail.

« Je déteste devoir imposer un couvre-feu, mais les pillages ne seront absolument pas tolérés. Nos amis et voisins ont tellement perdu – nous ne pouvons pas rester les bras croisés et leur permettre de perdre ce qu’il leur reste », a déclaré le message.

Le maire de Hindman, Tracy Neice, a également annoncé un couvre-feu dimanche soir, du coucher au lever du soleil, en raison d’un « pillage excessif », a rapporté WYMT-TV. Les deux couvre-feux resteront en place jusqu’à nouvel ordre, ont indiqué des responsables.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière une catastrophe fédérale pour diriger les fonds de secours vers les comtés inondés et a envoyé des responsables de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour coordonner directement la reprise.

Les inondations de la semaine dernière se sont étendues à la Virginie-Occidentale, où le gouverneur Jim Justice a déclaré l’état d’urgence pour six comtés du sud, et à la Virginie, où le gouverneur Glenn Youngkin a également fait une déclaration d’urgence qui a permis aux responsables de mobiliser des ressources dans la partie sud-ouest inondée du Etat.

Les contributeurs de l’Associated Press incluent Dylan Lovan à Louisville, Mike Pesoli en vol avec la Garde nationale et Julie Walker à Washington.

Rebecca Reynolds (), L’Associated Press