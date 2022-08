Plus de plaintes Air Canada et WestJet refusent injustement l’indemnisation des passagers

Lesley Lowe croit qu’Air Canada ne respecte pas les règles.

Le mois dernier, la compagnie aérienne a annulé son vol de retour vers Toronto depuis la Nouvelle-Orléans – cinq heures avant son départ. Son vol modifié n’est parti que le lendemain.

À la suite de son voyage, Lowe a demandé une indemnisation pour le retard et les 394 $ US qu’elle a dépensés pour un hôtel plus les dépenses supplémentaires.

Air Canada a répondu que Lowe n’avait droit à aucune somme d’argent. Au lieu de cela, la compagnie aérienne lui a envoyé un e-mail – vu par CBC News – décrivant les défis auxquels l’entreprise est confrontée en raison d’une récente augmentation des voyages, notamment les longues files d’attente, les problèmes de traitement des bagages et les retards de vol.

Mais l’e-mail omettait un détail important : pourquoi l’annulation du vol de Lowe ne justifiait pas d’indemnisation.

“Je pense qu’ils n’ont pas de raison valable”, a déclaré Lowe, qui vit à Whitby, en Ontario. “Je pense que s’ils devaient être vraiment honnêtes et transparents sur ce qui s’est passé … ils savent qu’ils seraient responsables et qu’ils devraient indemniser les passagers du vol.”

Lesley Lowe de Whitby, en Ontario, affirme qu’Air Canada n’a jamais fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles elle lui a refusé une indemnisation pour un vol annulé. En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada, les compagnies aériennes sont censées fournir une explication lorsqu’elles refusent d’indemniser les passagers en cas de retard ou d’annulation. (Soumis par Lesley Lowe)

Lowe est l’un des nombreux passagers aériens qui, au cours de cet été de retards et d’annulations de vols massifs, affirment que leur compagnie aérienne leur a injustement refusé une indemnisation.

L’Office des transports du Canada (OTC) n’a pas encore confirmé s’il prendra des mesures contre les compagnies aériennes non conformes, malgré appels d’experts en droits des passagers aériens qu’il est temps d’imposer des sanctions sévères.

“Ces [air passenger regulations] ne sont pas correctement appliquées de manière rigoureuse », a déclaré Daneil Tsai, défenseur des droits des consommateurs et avocat d’affaires basé à Toronto.

En vertu des règles fédérales , les compagnies aériennes ne doivent verser une indemnisation – jusqu’à 1 000 $ – que si un retard ou une annulation de vol est sous le contrôle d’une compagnie aérienne et n’est pas nécessaire pour des raisons de sécurité. Les transporteurs doivent également couvrir les frais d’hébergement pour les perturbations de vol sous leur contrôle.

WestJet et Air Canada ont d’abord suscité la fureur des clients après avoir continué à refuser d’indemniser certains perturbations de vol causées par des pénuries d’équipage — malgré un récent CTA clarification que les pénuries de personnel sont généralement sous le contrôle d’une compagnie aérienne et justifient une indemnisation.

Maintenant, certains passagers expriment une autre préoccupation : les compagnies aériennes ne fournissent pas d’explications adéquates sur les raisons pour lesquelles elles se sont vu refuser une indemnisation.

Consterné par le service client @WestJet – un vol retardé nous a fait manquer notre correspondance, ajoutant 9 heures à notre journée de voyage ! Pas éligible à une indemnisation car apparemment une raison hors de leur contrôle ? Pourtant, aucune raison de retards importants n’a été fournie ! —@julia5chmidt

@AirCanada nous avons demandé une indemnisation pour des vols retardés et nous venons de recevoir une réponse indiquant que “le retard a été causé par un événement hors de notre contrôle”. Une demande d’informations est restée sans réponse pendant environ un mois ! Difficile de comprendre quand le lendemain le même vol était OK ! —@The__Fed

Selon le CTA, les compagnies aériennes doivent expliquer de manière “suffisamment détaillée ” les raisons d’une interruption de vol, y compris pourquoi elle ne justifie pas d’indemnisation.

Mais Lowe a déclaré qu’Air Canada n’a jamais fourni d’explication, même lorsqu’elle a répondu et en a demandé une.

“Ils viennent de fermer mon dossier”, a-t-elle déclaré. Ils “ne me respectent pas en tant que client pour même répondre à ma requête”.

Une explication « floue »

Shakheel Bhatti de Mississauga, en Ontario, attend toujours une raison claire pour laquelle WestJet lui a refusé une indemnisation pour un retard de trois heures, lors d’un vol de Vancouver à Toronto en juin.

Dans un e-mail vu par CBC News, la seule explication de WestJet était que la perturbation “était due à un retard après le départ qui échappait au contrôle de WestJet”. Mais selon le service de suivi des vols, FlightAware, le retard s’est produit avant le départ.

“Les faits ne correspondent pas à ce que dit WestJet”, a déclaré Bhatti.

En plus de cela, WestJet n’a jamais expliqué pourquoi le retard était hors de son contrôle.

“Vous ne pouvez pas vraiment contester quelque chose qui est si brumeux”, a déclaré Bhatti. “Je pense que c’est une obstruction sur le plan de la justice pour quiconque de vous donner ce genre de réponse vague, brumeuse et indescriptible.”

REGARDER | Les voyageurs disent qu’on leur a injustement refusé une indemnisation : Les voyageurs disent qu’on leur refuse injustement une indemnisation pour les annulations de vols d’Air Canada Certains voyageurs disent qu’on leur refuse une indemnisation pour les vols annulés d’Air Canada, car la compagnie aérienne affirme que les perturbations de vol étaient «dues à des contraintes d’équipage» et indépendantes de leur volonté.

WestJet et Air Canada ont refusé de commenter des cas individuels. Ils ont chacun déclaré à CBC News qu’ils suivaient la réglementation fédérale sur les passagers aériens et ont souligné qu’une enquête de la CTA en 2020 trouvé aucune preuve que les compagnies aériennes avaient délibérément induit les passagers en erreur en refusant les demandes d’indemnisation.

“Une plainte ne signifie pas un acte répréhensible de la part d’une compagnie aérienne, c’est simplement un désaccord sur l’interprétation de ces réglementations très complexes et dépendantes de la situation”, a déclaré un porte-parole d’Air Canada dans un courriel. “C’est pourquoi le CTA a un processus de plainte.”

Les passagers qui estiment qu’on leur a refusé une indemnisation à tort peuvent déposer une plainte auprès du CTA pour aider à résoudre leur problème.

Le régulateur fédéral des transports s’occupe actuellement de un arriéré de 18 200 plaintes de passagers aériens grâce à un pic récent : au cours des quatre mois d’avril à juillet, le CTA a déclaré avoir reçu 7 500 nouvelles plaintes, une augmentation significative par rapport à l’année dernière.

Des amendes plus élevées ?

La porte-parole de Transports Canada, Laurel Lennox, a déclaré dans un courriel que le ministère avait accordé à l’OTC 11 millions de dollars supplémentaires pour l’aider à éliminer son arriéré de plaintes et à «s’assurer que les compagnies aériennes respectent les règles».

Cette injection de fonds a été annoncée pour la première fois dans le budget fédéral d’avril 2022, et Lennox n’a fourni aucune indication de nouveaux plans d’application.

À ce jour, l’OTC n’a infligé aucune amende aux compagnies aériennes pour avoir refusé à tort une indemnisation. Dans une interview la semaine dernière, l’agence a suggéré que des sanctions, y compris des amendes, pourraient arriver.

“Nous examinons en effet toutes les options d’application … qui s’offrent à nous”, a déclaré le porte-parole du CTA, Tom Oommen. Il a refusé d’élaborer.

Bien que le défenseur des consommateurs Daniel Tsai soit favorable à l’imposition d’amendes, il a déclaré qu’elles n’étaient peut-être pas très dissuasives, car la peine maximale actuelle par infraction est de 25 000 $ .

“Si quoi que ce soit, c’est juste le coût de faire des affaires pour une compagnie aérienne de plusieurs milliards de dollars.”

Tsai recommande que le CTA distribue des amendes d’au moins 250 000 $ par infraction, plus des sanctions de plusieurs millions de dollars pour les récidivistes.

“Cela incitera vraiment les compagnies aériennes à réfléchir avant d’essayer de faire passer leurs responsabilités aux consommateurs”, a-t-il déclaré.

Dans son rapport annuel 2020-21l’OTC a également recommandé d’augmenter l’amende maximale à 250 000 $ pour les sociétés, déclarant que le plafond actuel “est obsolète car il a été fixé en 1996”.