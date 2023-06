Plus de places en garderie prêtes pour Rutland à Kelowna

Environ 30 nouvelles places en garderie pourraient bientôt être disponibles à Rutland.

Le conseil municipal a envisagé initialement d’autoriser le rezonage d’une propriété située au 875 Hollydell Road pour une garderie dans un bâtiment existant.

« Si cela va de l’avant, c’est certainement bien en raison de son emplacement et des 28 places de garderie supplémentaires à proximité d’un parc, c’est un endroit formidable au sein de notre communauté », a déclaré le maire de Kelowna, Tom Dyas.

Com. Mohini Singh a fait écho au commentaire.

« C’est un service dont nous avons désespérément besoin dans notre ville.

Les heures d’ouverture de l’installation seraient de 7 h 30 à 17 h

Le personnel recommande d’appuyer la proposition. Il devrait encore passer l’examen de lecture et la lecture finale avant d’être approuvé par le conseil.

