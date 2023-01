Plus de photos de OnePlus 11R révèlent l’écran, confirment la conception globale

Les premières images OnePlus 11R ont fuité plus tôt ce mois-ci, et nous avons vu quelques détails clés tels que la configuration à trois caméras à l’arrière, ainsi que le retour du curseur d’alerte. L’appareil était dans une coque de pré-production, conçue pour empêcher la conception globale de fuir, mais maintenant de nouvelles photos viennent nous renseigner à ce sujet.

Les nouvelles photos ont révélé que le OnePlus 11R aura un écran avec des bords incurvés et un seul trou de perforation au centre. La source affirme que nous examinons un écran 1220p, une caméra principale de 50MP avec capteur Sony et OIS, et le blaster IR qui a déjà été révélé auparavant.











OnePlus 11R

Le OnePlus 10R est arrivé au premier semestre 2022, positionné entre les catégories milieu de gamme et premium, mais le successeur OnePlus 11R vise peut-être un peu plus haut, étant donné que le OnePlus 11 sera le véritable fleuron alors que l’entreprise abandonne le Pro nom de sa gamme 2023.

Le 11R devrait fonctionner sur le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et disposera d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W. Apparemment, il est basé sur l’Oppo Reno9 Pro+, qui avait un AMOLED de 6,7 pouces et un capteur IMX890 derrière le tireur principal.









OnePlus 11R

Il n’y a toujours aucune information sur la date d’arrivée du OnePlus 11R. Il pourrait être annoncé parallèlement au lancement de OnePlus 11 – l’événement chinois a lieu le 4 janvier et l’événement international est prévu pour le 7 février.

