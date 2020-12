Selon une nouvelle analyse, le changement de population aux États-Unis pourrait signifier que des bastions démocrates comme New York et la Californie perdent des sièges au Congrès au profit d’États républicains comme le Texas et la Floride lorsque les frontières seront redessinées l’année prochaine.

Le US Census Bureau a publié mardi des chiffres montrant comment les populations ont changé au cours de la dernière année.

New York a vu plus de résidents partir au cours de l’année écoulée que tout autre État, avec 126355 personnes ayant fui l’Empire State entre juillet 2019 et juillet 2020, a révélé le Bureau.

Et l’analyse des statistiques par la Brookings Institution suggère qu’ils pourraient perdre des sièges au Congrès, lorsque les résultats officiels du recensement 2020 seront publiés l’année prochaine, avec une nouvelle carte législative.

On estime que 126 000 personnes ont quitté New York au cours de l’année écoulée, soit 0,65%

William Frey, démographe en chef de la Brookings Institution, prédit que New York perdra un siège au Congrès, portant l’État à 26.

La Californie perdrait l’un de ses sièges à la Chambre pour la première fois, le portant à 52.

La Floride, quant à elle, dépasserait New York pour la première fois de l’histoire, remportant deux sièges pour un total de 29.

L’Alabama, l’Illinois, le Michigan, le Minnesota, l’Ohio, la Virginie occidentale, la Pennsylvanie et le Rhode Island perdraient également un siège.

Les gains les plus importants se situeraient principalement dans le sud et l’ouest.

Le Texas gagnerait trois sièges, ce qui lui en donnerait 39, tandis que l’Arizona, le Colorado, l’Oregon, la Caroline du Nord et le Montana gagneraient chacun un siège.

Plus de personnes ont quitté New York l’année dernière que toute autre année depuis le début des enregistrements de données

GAGNANTS ET PERDANTS POTENTIELS DANS LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS États qui perdraient des sièges Alabama (1 perdue) Californie (1 perdue) Illinois (1 perdue) Michigan (1 perdue) Minnesota (1 perdue) New York (1 perdue) Ohio (1 défaite) Pennsylvanie (1 perdue) Virginie-Occidentale (1 perdue) États qui gagneraient des sièges Texas (3 gagnés) Floride (2 gagnés) Arizona (1 gagné) Montana (1 gagné) Colorado (1 gagné) Caroline du Nord (1 gagné) Oregon (1 gagné) Modifications prévues par Metropolitan Policy Program, Brookings Institution

Le recensement, qui a lieu tous les 10 ans, détermine la répartition des 435 sièges à la Chambre des représentants entre les 50 États, en fonction des changements démographiques enregistrés.

Frey a utilisé les estimations démographiques du recensement et les a combinées avec des estimations similaires au cours de la dernière décennie.

Il a ensuite appliqué un algorithme conçu pour calculer la réaffectation par des experts de l’Université du Michigan.

La carte législative officielle, basée sur le recensement de 2020, sera publiée l’année prochaine.

La diminution de la population de New York signifie que la population a chuté de 0,65%, a rapporté le New York Post.

La population de New York est en baisse depuis 2016, mais la baisse la plus récente a été nettement plus importante que les années précédentes.

Les raisons n’ont pas été données dans les données, mais le coût de la vie à New York et le manque d’espace poussent certainement les gens à chercher des alternatives. Les opportunités de travail à distance ont également permis aux gens de se déplacer plus loin.

Les chiffres, calculés en juillet, ont été quelque peu affectés par le COVID-19, mais la tendance était apparente avant la pandémie. Une partie de la forte baisse de l’année dernière est due à plus de décès et à des restrictions en matière d’immigration.

L’Illinois était l’État avec la deuxième plus grande baisse de population, perdant 0,63% de ses habitants.

Hawaï a perdu 0,61% et la Virginie-Occidentale a perdu 0,58%.

Au cours de l’année qui s’est terminée le 1er juillet 2020, la population des États-Unis a augmenté à son rythme le plus lent depuis environ 1900, lorsque le gouvernement a commencé à collecter les données.

Les nouvelles données montrent également que lorsque les chiffres du recensement de 2020 sont annoncés, le taux de croissance de la décennie 2010 à 2020 pourrait être le plus bas de n’importe quelle décennie depuis le premier recensement de 1790.

La réduction de la population de New York verra probablement leur représentation à Washington diminuer

Le Texas, l’Arizona, le Colorado et l’Oregon font partie des États à bénéficier d’une augmentation

La croissance démographique aux États-Unis avait déjà été lente avant même le virus, en raison d’une baisse de la fertilité et des restrictions à l’immigration.

Mais Frey a souligné les au moins 322000 vies américaines perdues à cause du COVID-19 depuis mars comme aggravant la tendance à la croissance stagnante.

« Je pense que c’est un premier aperçu de la direction que nous pourrions prendre en matière de faible croissance démographique », a déclaré Frey à l’Associated Press.

«Cela vous dit que cela a un impact sur la population.