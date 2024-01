Plus de personnes ont besoin de greffes que de donneurs d’organes. Les porcs pourraient offrir une solution

CNN

—



L’été dernier, après plus d’une décennie de maladie, Lawrence Faucette et son épouse Ann ont été confrontés à la dure réalité : la fin de sa vie était proche.

Il avait 58 ans et souffrait d’insuffisance cardiaque terminale. Une maladie artérielle périphérique le rendait inéligible à une transplantation cardiaque.

Après une semaine particulièrement éprouvante à l’hôpital, au cours de laquelle les médecins n’ont pas réussi à rétablir sa fonction cardiaque là où elle devait être, il a décidé qu’il en avait assez. Il a choisi de partir, pensant qu’il préférait mourir chez lui.

Mais avant qu’il puisse partir, un dernier médecin est venu lui parler. Pendant deux heures, elle a passé en revue ce qu’elle voyait et pour la première fois, Ann a dit, donnant des réponses vraiment claires sur son état.

Au cours de cette longue conversation, le médecin a posé une question inhabituelle : envisageraient-ils un jour la xénotransplantation ?

“Au départ, nous n’avions aucune idée de ce qu’ils voulaient dire, mais tout nous intéressait”, a déclaré Ann.

Ann et Larry connaissaient un peu la science. Ils s’étaient rencontrés trente ans plus tôt alors qu’ils fréquentaient une école de laboratoire médical alors qu’ils étaient tous deux militaires. Ils ont compris que la xénotransplantation signifiait transplanter des tissus d’un animal vers une espèce différente. Ils savaient que les médecins utilisaient depuis longtemps des valves de porc pour réparer le cœur humain.

Mais ce qui était proposé désormais était différent : un cœur sain pourrait être transplanté chez Larry à partir d’un porc qui avait été génétiquement modifié pour que ses organes soient mieux adaptés aux humains.

En cherchant sur son téléphone pendant leur retour à Frederick, dans le Maryland, Larry a appris que ce type de greffe n’avait été tenté que sur une seule autre personne vivante. Il n’y avait aucune garantie que cela fonctionnerait pour lui, et les médecins ne savaient pas combien de temps cela durerait.

La nécessité de transplanter davantage d’organes est immense et en croissance. Certains scientifiques pensent que les organes d’animaux pourraient être un bon moyen d’augmenter l’approvisionnement, mais la science est au point mort alors que les chercheurs tentent de comprendre comment prévenir le rejet d’organes et éviter les infections dangereuses. Ils doivent aussi démêler des choses compliquées questions éthiquesy compris comment tester ces organes.

Mais les progrès récents dans clonage et l’édition génétique, ainsi qu’une meilleure compréhension du contrôle des infections, ont conduit une poignée d’institutions à des percées – des étapes clés qui pourraient permettre à la Food and Drug Administration des États-Unis, un jour prochain, d’approuver un essai clinique.

Des chercheurs ont transplanté un porc génétiquement modifié des reins et des cœurs à des personnes en état de mort cérébrale pour tester s’ils fonctionnent chez les humains. Ce mois-ci, les médecins ont montré qu’un foie de porc pouvait filtrer le sang lorsqu’il était attaché à une personne récemment décédée. La semaine dernière, des médecins ont déclaré avoir identifié la combinaison d’immunosuppresseurs nécessaire pour empêcher le rejet des reins de porc par le corps humain.

Et à deux reprises, des chirurgiens ont transplanté des cœurs génétiquement modifiés sur des personnes vivantes : des sujets volontaires qui comprenaient que leur mort était imminente et qu’aucune greffe n’était susceptible de les sauver mais que la xénotransplantation pourrait sauver de nombreuses vies dans le futur.

Bien que Larry Faucette soit trop malade pour une transplantation cardiaque humaine, les médecins de l’Université du Maryland ont déclaré qu’il semblait physiquement assez fort pour un cœur de porc génétiquement modifié. Ils l’ont envoyé voir une série d’experts : des chirurgiens qui ont expliqué plus en détail la procédure, un éthicien médical, des travailleurs sociaux et un psychologue.

Après que la FDA ait approuvé la procédure par l’intermédiaire de son « usage compassionnel » programme en septembre, il a reçu un cœur de porc modifié pour fonctionner chez un humain.

Larry, un contrat scientifique à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pendant près de 10 ans, était réaliste quant à ses chances avec le cœur. Mais il était convaincu que si cela pouvait aider les médecins à apprendre et éventuellement bénéficier aux autres, il accepterait de devenir « un cobaye humain », a déclaré Ann.

Néanmoins, Ann espérait que cela fonctionnerait, même pour un petit moment.

Aux États-Unis, plus de 100 000 personnes attendent une greffe d’organe. Il n’y a pas assez de donateurs, et même si tout le monde s’inscrivait pour le faire, Moins que 1% des volontaires meurent de telle manière que leurs organes sont viables pour une transplantation. Dans une journée moyenne, 17 personnes mourir en attendant pour un orgue.

“Le fait que quelqu’un doive mourir pour que quelqu’un vive est un paradigme brisé”, a déclaré le Dr Robert Montgomery, directeur du Institut de transplantation Langone de NYU et l’un des chercheurs qui ont étudié la xénotransplantation. “Je pense que les animaux sont la réponse.”

Pour Montgomery, la science est personnelle. En 1976, alors qu’il avait 14 ans, il perd son père à cause d’une insuffisance cardiaque. C’était plus d’une décennie après la première transplantation cardiaque, mais bien avant que de telles procédures ne deviennent relativement courantes.

À l’époque, les médecins disaient qu’une greffe n’en valait pas la peine. Bien que la majorité des patients survivent aujourd’hui et puissent vivre de nombreuses années grâce à une transplantation cardiaque, dans les années 1970moins de la moitié de ceux qui ont reçu une transplantation cardiaque ont vécu plus d’un an.

« Cela me trotte dans la tête depuis toutes ces années. » Montgomery dit.

Il souffre du même problème génétique qui a causé l’insuffisance cardiaque de son père. Il y a cinq ans, il a eu sa propre transplantation cardiaque. Mais le nombre de donneurs d’organes est si limité qu’il a fait sept arrêts cardiaques avant même de pouvoir figurer sur la liste des donneurs.

“Vous devez voler devant le soleil, vous savez, sans finir par vous brûler, ce que finissent par faire la plupart des gens”, a déclaré Montgomery. La xénotransplantation, a-t-il déclaré, « va vraiment tout changer ».

La transplantation d’organes d’animaux vers des humains n’est pas une idée nouvelle. Il y a des décennies, les médecins pensaient que les primates étaient les meilleurs candidats à la xénotransplantation et, en 1984, ils ont transplanté un coeur de babouin en un enfant qui a vécu 21 jours.

“Mais les primates se sont révélés trop petits, trop chers et trop controversés”, a déclaré le Dr Art Caplan, professeur de bioéthique et chef fondateur de la division d’éthique médicale du département de santé de la population de la NYU Grossman School of Medicine. Les primates ne se reproduisaient pas aussi rapidement que les porcs.

En fin de compte, Caplan a déclaré : « Cela n’a pas fonctionné. »

Les organes de porc, cependant, sont anatomiquement similaire aux humains ». Pour plus plus de trois décennies, les valves cardiaques des porcs ont été utilisées pour réparer le cœur humain. Les produits porcins entrent dans douzaine de des médicaments qui sauvent des vies comme l’épinéphrine, qui est utilisée pour traiter les réactions allergiques graves, et héparineun anticoagulant.

Les humains sont également plus à l’aise sur le plan éthique avec les organes provenant de porcs que les primates non humains, a déclaré Caplan. Les cochons sont apparus dans des histoires « à la Disney » qui rendent les gens sympathiques, mais « Babe » et « Charlotte’s Web » n’ont pas empêché tout le monde de manger du porc « à un rythme de Un milliard environ par an », dit Caplan. “Il est donc un peu difficile de s’opposer à l’utilisation d’une douzaine pour les transplantations.”

Pourtant, la transplantation d’un organe entier provenant d’un porc s’avère difficile en raison de différences génétiques qui poussent le corps humain à les rejeter. Il y a concerne également qu’un organe de porc pourrait contenir un virus latent qui pourrait blesser un receveur humain et même se propager à d’autres humains.

Dans une ferme de recherche du Midwest, des porcs au nez mouillé grognent et reniflent se déplacent vers l’avant de leurs enclos, dans l’espoir de recevoir une friandise à la guimauve. Ils sont élevés par eGenèsel’une des sociétés de biotechnologie développant des animaux destinés à la xénotransplantation, à des fins de recherche, notamment d’études sur les primates.

« Ces donateurs ont le potentiel de sauver des vies. » PDG d’eGenesis » et le président, le Dr Mike Curtis, a déclaré au correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, alors qu’il examinait les animaux dont il avait la garde. “Nous sommes si proches.”

Pour créer les porcs, eGenesis commence par un échantillon de peau isolé d’une race appelée le cochon miniature du Yucatan et le cultive pour développer les cellules, puis utilise CRISPR pour effectuer 69 modifications qui insèrent certains gènes humains et suppriment certains gènes porcins. D’autres sociétés, y compris celles qui ont fourni les organes destinés aux expériences les plus récentes sur des humains, ont recours à moins de modifications.

Pour transformer les cellules éditées en cochon, clonage est nécessaire, en prenant les cellules modifiées et en les fusionnant avec un ovule de donneur dont le noyau a été retiré pour créer un embryon de porc. Cet embryon est ensuite transféré à une truie porteuse. Les porcelets génétiquement modifiés sont nés par césarienne et élevés par le personnel d’eGenesis.

Tout au long du processus, les porcs sont gardés dans des conditions extrêmement propres. Lorsque les humains interagissent avec eux, ne serait-ce que pour leur donner une guimauve, ils doivent se doucher et porter des chaussures et des vêtements fournis par l’entreprise. Au début de leur vie, les porcs sont particulièrement sujets à l’infection – et l’infection pourrait constituer un risque majeur pour les receveurs humains.

“Pour rendre possible toute cette technologie, nous avons besoin de l’équivalent de cinq ou six découvertes du prix Nobel”, a déclaré Curtis. « Nous intégrons tout cela pour en faire une réalité. »

La réalité est que la xénotransplantation a encore des étapes importantes à franchir avant d’être accessible au grand public.

Il n’a pas été étudié dans le cadre d’essais cliniques. La FDA a déclaré à CNN que la xénotransplantation est « très prometteuse, mais il existe également des risques potentiels » et qu’elle recommande que de telles greffes soient limitées aux personnes atteintes de maladies graves ou potentiellement mortelles pour lesquelles il n’existe pas d’alternatives adéquates.

Pour ces patients et leurs familles, le chemin vers l’espoir est étroit.

En septembre 2021, Julie O’Hara aidait ses enfants à planifier leur…