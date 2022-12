Plus de personnes fuient après l’éruption du mont Semeru en Indonésie

D’autres personnes ont été évacuées des villages indonésiens après l’éruption d’un volcan.

Le mont Semeru est la plus haute montagne de l’île de Java.

2 489 personnes ont été évacuées des villages voisins à ce jour.

Les sauveteurs ont évacué lundi plus de personnes des villages voisins après l’éruption du mont Semeru en Indonésie, les responsables avertissant du danger de refroidissement de la lave malgré la baisse d’activité du volcan.

Plus de 2 400 villageois ont maintenant fui leurs maisons et se sont réfugiés dans 11 centres d’évacuation après l’éruption de la plus haute montagne de l’île principale du pays, Java, tôt dimanche matin.

“L’armée, la police, les responsables locaux des catastrophes et les responsables du village continuent d’évacuer les habitants de Curah Kobokan où le nuage de cendres chaudes et la lave froide pourraient voyager”, a déclaré à la télévision locale Abdul Muhari, porte-parole de l’agence indonésienne d’atténuation des catastrophes.

“Jusqu’à présent, le nombre total d’évacués est de 2 489.”

Les autorités ont annoncé l’état d’urgence pour les deux prochaines semaines et les autorités ont distribué des masques gratuits pour se protéger des cendres dans l’air tout en installant des cuisines publiques pour les évacués.

Lundi matin, des dizaines d’évacués du district de Lumajang où se trouve Semeru se sont aventurés dans leurs maisons couvertes de cendres pour récupérer des biens importants, avant de retourner dans des abris, selon un journaliste de l’AFP.

Certains gardaient du bétail tandis que d’autres transportaient des appareils tels que des téléviseurs et des réfrigérateurs alors que le volcan crachait des cendres en arrière-plan.

Muhari a déclaré que l’observation visuelle de Semeru lundi matin indiquait une activité volcanique moins intense, mais il a mis en garde contre le danger potentiel des coulées de lave qui s’étaient refroidies après de fortes pluies.

Il a dit:

Ce qui nous préoccupe, ce sont les activités économiques telles que l’extraction de sable. Nous voulons nous assurer que la route où le nuage de cendres chaudes et la lave froide pourraient voyager est complètement libre d’activité.

Le statut d’alerte du gouvernement indiquant le danger du volcan a été porté à son plus haut niveau dimanche. Il était auparavant à son deuxième niveau le plus élevé depuis une éruption majeure en décembre dernier.

L’éruption de l’an dernier a tué 51 personnes et endommagé plus de 5 000 maisons tout en forçant près de 10 000 personnes à chercher refuge.

De nombreuses victimes de cette catastrophe étaient des mineurs de sable travaillant en hauteur sur les pentes du volcan.

L’Indonésie est située sur la “ceinture de feu” du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une importante activité volcanique et sismique. La nation de l’archipel d’Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs.