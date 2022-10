Plus de personnel et plus de temps d’apprentissage aident les écoles du comté de McHenry à se remettre de COVID-19 – Shaw Local

Les élèves de l’école primaire Conley à Algonquin ont peut-être remarqué que leurs salles de classe sont un peu plus occupées de nos jours, avec plus d’enseignants dans la salle pour les aider à rattraper le travail qu’ils auraient pu manquer ces dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

L’ajout de plus de personnel dans la salle de classe est l’un des nombreux changements que le district scolaire de Huntley 158, ainsi que plusieurs autres districts scolaires de la région, ont apportés pour répondre aux problèmes d’apprentissage et émotionnels perdus qui ont résulté de la pandémie.

Pour de nombreuses écoles, ces efforts commencent à se manifester après la publication jeudi des nouveaux bulletins scolaires 2022 de l’État. Le rapport a désigné 90 des 98 écoles éligibles de la région dans les comtés de McHenry et de Kane comme « louables ». Parmi les autres, six ont reçu la désignation “exemplaire” réservée aux écoles des 10 % les plus riches de l’État, une est tombée dans les 5 % les plus bas de l’État et a reçu la désignation “complète”, et la dernière aurait reçu la mention “exemplaire” ou ” désignation louable », sauf que l’une de ses populations étudiantes est tombée dans les 5% inférieurs de l’État.

[ Click here to find what designation your school received. ]

Les écoles qui ne desservent pas la troisième année ou plus ne reçoivent pas de classement.

Huntley School District 158 ​​a vu sept de ses huit écoles éligibles recevoir la désignation « louable ». Le surintendant Scott Rowe a déclaré qu’à la sortie de la pandémie, le district avait trois domaines d’intérêt : l’intervention scolaire, l’apprentissage social et émotionnel et l’équité en matière d’éducation.

“La combinaison de ces trois piliers est ce qui contribue vraiment à la fondation que nous mettons sous nos étudiants”, a-t-il déclaré.

De retour en 2021 pour sa première année complète de retour en personne de la pandémie, Rowe a déclaré que le district avait recruté 10 nouveaux enseignants chargés d’intervenir. C’est-à-dire qu’ils ont travaillé avec les étudiants individuellement pour les aider dans les domaines où ils pourraient avoir des difficultés.

Chaque école primaire a reçu deux de ces enseignants, a déclaré Rowe, ce qui “a énormément fonctionné”.

Jim Garvalia, enseignant de cinquième année, travaille en tête-à-tête avec Declan Jensen alors qu’il explique comment résoudre un problème de mathématiques le mercredi 26 octobre 2022, dans la salle de classe co-enseignée par Garvalia et Jennifer Hollabaugh à Conley Elementary School, 750 Dr John Burkey Drive à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

En conséquence, certains domaines de la performance des élèves, tels que les mathématiques, ont rebondi plus fort que prévu par le district, a déclaré Rowe.

Malgré les améliorations, l’école intermédiaire Heineman à Algonquin a reçu une désignation «ciblée» de l’État parce que sa population d’apprenants en anglais a obtenu un score dans les 5% inférieurs à l’échelle de l’État, selon les données. Le groupe comprend environ deux douzaines d’étudiants, dont beaucoup font partie d’un afflux de nouveaux étudiants du monde entier, dont l’Ukraine et la Russie, a déclaré Rowe.

“Nous parlons d’apprendre la langue anglaise, en plus de la culture de notre pays et de notre communauté”, a déclaré Rowe. “Et ce jour-là, ils ont passé un test proposé uniquement en anglais.”

Malgré cela, Rowe a déclaré qu’ils prenaient au sérieux la désignation “ciblée” et qu’ils “allaient l’attaquer vigoureusement”.

“Je n’ai aucun doute que Heineman va répondre et ils vont se rallier”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas une réflexion sur la qualité de Heineman.”

Le Community School District 300, qui comptait 16 écoles éligibles à Algonquin, Carpentersville et Lake in the Hills, a vu deux de ses écoles, Kenneth E. Neubert Elementary School et Eastview Elementary School, classées comme « exemplaires ». Les autres, sauf un, étaient « louables », selon les données.

La seule école à avoir reçu la désignation «complète» était l’école primaire Perry à Carpentersville, une école à majorité minoritaire, avec près de 90% de ses élèves noirs ou hispaniques, selon les données. Près de 80 % de ses étudiants sont considérés comme à faible revenu.

Il détient également le taux de mobilité le plus élevé de toutes les écoles de la région à près de 27%, ce qui signifie que les étudiants se déplacent fréquemment, selon les données de l’État. C’est plus de trois fois plus élevé que la moyenne du district 300, a déclaré le porte-parole du district, Anthony McGinn.

Environ 64% de ses élèves souffrent également d’absentéisme scolaire chronique, supérieur à la moyenne du district 300 de 24,5% et au taux de 22,1% de l’État.

Pour résoudre ces problèmes, le district 300 a lancé un processus d’examen trimestriel cette année scolaire et fournit au personnel de Perry un soutien en lecture et en mathématiques, ainsi que des «stratégies efficaces en petits groupes», a déclaré McGinn. Ils augmentent également le soutien à l’encadrement pédagogique et travaillent avec les parents pour lutter contre les effets de l’absentéisme chronique.

Dans tout le district, le district 300 a également ajouté des postes d’intervention l’année dernière en mettant l’accent sur la lecture et les mathématiques, a déclaré McGinn.

Eliona Ahmedi, élève de cinquième année, résout un problème de mathématiques le mercredi 26 octobre 2022, lors d’un cours de mathématiques à l’école primaire Conley, 750 Dr. John Burkey Drive à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Un programme d’apprentissage d’été pour la maternelle à la huitième année a également été mis à disposition, et des efforts pour mieux suivre les performances des élèves sont en cours, a déclaré McGinn.

Le district scolaire de Harvard 50 prévoit une célébration pour ses enseignants après que ses quatre écoles éligibles ont été classées comme « louables », a déclaré le surintendant Corey Tafoya, qualifiant les résultats d’accomplissement compte tenu des conditions dans lesquelles le district s’est trouvé pendant la pandémie, y compris l’apprentissage échelonné et à distance. .

Tafoya a crédité le programme d’avancement via la détermination individuelle du district, également connu sous le nom d’AVID, qui vise à combler les écarts de réussite et à créer une préparation à l’université et à la carrière.

D’autres programmes, tels que le programme d’année scolaire prolongée, qui incluent l’été et après l’école, et l’utilisation de données de performance pour déterminer qui pourrait bénéficier de ces options, ont également été un avantage, a déclaré Tafoya.

Woodstock School District 200, comme Harvard, a vu toutes ses écoles éligibles recevoir également des désignations « louables », selon les données.

Le district a été aidé par ce qu’il a fait avant et après la pandémie, y compris un nouveau programme de lecture lancé avant la pandémie qui ciblait les élèves de deuxième année, a déclaré le porte-parole Kevin Lyons. Les données montrent que les enfants qui n’inventent pas de lecture à cet âge la suivront.

Les scores en mathématiques, qui ont été affectés par la pandémie, étaient un autre objectif, a déclaré Lyons.

“Les mathématiques sont l’endroit où l’accent est le plus mis, et c’est probablement là où l’accent est le plus mis pour une grande partie du pays”, a déclaré Lyons.

Pendant ce temps, McHenry High School District 156, qui a reçu un statut « louable » pour son lycée, « tient toujours [its] souffle » pour les désignations de bulletin scolaire, a déclaré Carl Vallianatos, surintendant adjoint pour l’apprentissage et l’innovation.

Pour atteindre ce statut, le district a renforcé ses évaluations, qui comprenaient des évaluations plus formatives et de référence, a déclaré Vallianatos. Il visait également à mieux comprendre comment suivre les performances des élèves au fil du temps.

Comme d’autres districts, le district 156 a organisé des programmes avant et après l’école, ainsi que pendant l’été, a déclaré Vallianatos. Cela a permis aux étudiants qui manquaient de crédits de se faire rattraper. Les enseignants ont travaillé pendant le déjeuner, après l’école et pendant les périodes de planification pour aider les enfants à récupérer ce qu’ils avaient perdu.

L’enseignante de cinquième année Jennifer Hollabaugh travaille avec Eliona Ahmedi alors qu’elle explique comment résoudre un problème de mathématiques le mercredi 26 octobre 2022 aux élèves que Hollabaugh et Jim Garvalia co-enseignent à l’école élémentaire Conley, 750 Dr. John Burkey Drive à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

“Louable est bon, compte tenu des circonstances”, a déclaré Vallianatos. “C’est un témoignage des adultes qui aident les enfants à rattraper leur retard et à réussir.”

Le district élémentaire de Crystal Lake 47 a utilisé un système de soutien à plusieurs niveaux, a déclaré la surintendante Kathy Hinz. En septembre dernier, le district a été reconnu pour le système, qui cherchait en partie à utiliser des données pour aider à reconnaître les forces et les faiblesses, à développer des compétences et à accroître la cohérence de l’enseignement.

Le bien-être social et émotionnel a été un thème clé pour les écoles pendant et après la pandémie, plusieurs districts créant des services spécifiques pour répondre à ces besoins.

Le district 158 ​​a intégré une aide sociale et émotionnelle dans ses cours d’éducation physique et de santé, dans le but soit d’aider à résoudre les problèmes rencontrés par les élèves, soit de les atténuer afin qu’ils ne perturbent pas leur apprentissage, a déclaré Rowe.

Le district 200 a embauché «beaucoup de travailleurs sociaux», a déclaré Lyons. Ils aident les étudiants à surmonter les traumatismes subis, à la fois en raison ou indépendamment de la pandémie. Ceci, ainsi que d’autres changements de personnel, est venu du financement fédéral COVID-19.

D’autres districts, tels que le district 26, ont également augmenté leur programmation sociale et émotionnelle, ont déclaré des responsables.

Au Cary School District 26, l’une de ses écoles a reçu une désignation « exemplaire », selon les données. Le reste a reçu «louable».

Le surintendant Brian Coleman a déclaré que les résultats découlaient d’un plan de relance de l’apprentissage à la suite de la pandémie de COVID-19, qui comprenait un programme d’école d’été amélioré, des interventions à fort impact pour les élèves pendant la journée et un programme d’aide après l’école qui ciblait les élèves dans le besoin.

“Le district a travaillé extrêmement dur l’année dernière pour récupérer de l’apprentissage perdu pendant la pandémie”, a-t-il déclaré dans un e-mail.