Plus de patientes atteintes d’un cancer du sein peuvent choisir une chirurgie plus petite

Selon une nouvelle étude, de nombreuses femmes atteintes de deux ou trois tumeurs du sein peuvent se débrouiller avec une chirurgie de tumorectomie au lieu de se faire enlever tout le sein.

Ces dernières années, davantage de patients atteints de tumeurs multiples ont été identifiés, grâce à des techniques d’imagerie plus sensibles qui peuvent révéler de minuscules cancers autrefois cachés. Cela signifie que plus de patients reçoivent un diagnostic de plusieurs sites de cancer dans le même sein.

Dans le passé, les médecins disaient que ces femmes avaient besoin de mastectomies. Les chercheurs ont voulu savoir : ce dogme était-il toujours vrai ?

Ils ont suivi près de 200 femmes avec deux ou trois tumeurs dans un sein qui ont subi une tumorectomie suivie d’une radiothérapie. Les patientes étaient âgées de 40 à 87 ans. Pour participer à l’étude, leurs tumeurs devaient mesurer moins de 5 centimètres et être séparées par 2 à 3 centimètres de tissu mammaire normal.

Après cinq ans, seulement 3% ont vu le cancer réapparaître, ce qui est similaire aux taux des études précédentes sur la tumorectomie chez les patients avec une seule tumeur. L’étude, soutenue par les National Institutes of Health, a été discutée vendredi lors du symposium sur le cancer du sein de San Antonio.

“Cette étude a attiré mon attention très rapidement”, a déclaré le Dr John Kiluk, chirurgien au Moffitt Cancer Center à Tampa, en Floride, qui n’a pas participé à la recherche. “C’est définitivement un pas en avant pour notre domaine.”

Les avantages de la tumorectomie comprennent une récupération plus rapide et, souvent, de meilleurs résultats esthétiques.

Aucune directive chirurgicale n’existait pour ces patients, mais certains médecins proposaient déjà la tumorectomie comme choix, a déclaré le Dr Judy Boughey de la Mayo Clinic, qui a dirigé la recherche.

“Cela les rendra plus à l’aise avec cette approche”, a déclaré Boughey. “Et je pense que cela incitera également les patients à demander à leur chirurgien:” OK, j’ai deux sites de maladie. Dois-je subir une mastectomie? Ou pouvez-vous me donner la conservation du sein ? »

L’étude n’a pas assigné au hasard les patients à la tumorectomie ou à la mastectomie. Cela aurait fourni de meilleures données, mais il serait presque impossible de trouver des femmes prêtes à être assignées au hasard, a déclaré Boughey, rendant une telle expérience peu pratique.

Dans l’étude, les femmes qui ont passé une IRM avant la chirurgie ont fait de leur mieux, ce qui suggère que les IRM pourraient aider les chirurgiens à être plus minutieux dans l’élimination du cancer.

L’étude fait partie d’un mouvement de recherche plus large visant à éviter les surtraitements et les effets secondaires inutiles en “ajustant” les soins contre le cancer, a déclaré Boughey.

“Faut-il jeter l’évier de la cuisine sur tout le monde ?” elle a demandé. « Quels patients ont besoin de toutes les options dont nous disposons et lesquels s’en tireront aussi bien sans qu’on leur lance l’évier de la cuisine ? Chaque traitement a une sorte d’effets secondaires.

—Carla K. Johnson, l’Associated Press

