Plus de passagers d’Air Canada et de WestJet déconcertés par les raisons du refus d’indemnisation

Pour Scott Aalgaard, ça ne colle pas.

Le matin du 5 juillet, Air Canada a informé Aalgaard par courriel que son vol ce jour-là de Toronto à Hartford, dans le Connecticut, avait été retardé en raison « d’un problème de maintenance imprévu ».

Cet après-midi-là, la raison avait changé en «contraintes de personnel» ou «initiatives de santé et de sécurité».

Trois jours plus tard, Air Canada a informé Aalgaard qu’il n’avait pas droit à une indemnisation parce que son vol avait été annulé (au lieu d’être retardé) en raison d’un “conflit de travail” indépendant de la volonté de la compagnie aérienne.

Aalgaard, un Canadien de la Colombie-Britannique vivant actuellement à Middletown, dans le Connecticut, affirme que la nouvelle explication n’a aucun sens.

“Il n’y avait aucune indication qu’il y avait une sorte de conflit de travail”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que l’entreprise lance des fléchettes sur une grande affiche accrochée au mur, essayant de trouver des raisons et de voir ce qui va coller.”

Le récent chaos des voyages dans certains aéroports canadiens a entraîné une série de retards et d’annulations de vols. Et cela a déclenché une série de plaintes de passagers selon lesquelles certaines compagnies aériennes fournissent des raisons suspectes pour lesquelles elles se sont vu refuser une indemnisation pour les perturbations de vol.

Hey @AirCanada quand tu as retardé mon vol pour la première fois aujourd’hui, faisant de ton mieux pour ruiner ou le voyage du 30e anniversaire, tu as dit mec problèmes, lorsque vous avez annulé, c’était maintenant lié à la pandémie et aucune compensation; nous y reviendrons à coup sûr, comptez dessus! —@yahkboy

@westjet comment faire appel d’une demande d’indemnisation refusée pour un vol retardé ? La raison du retard était la disponibilité de l’équipage de conduite… la dotation en personnel n’est-elle pas sous votre contrôle ? —@MrSafety_

En vertu de la réglementation fédérale les compagnies aériennes doivent indemniser les passagers jusqu’à 1 000 $ pour les retards de vol de trois heures ou plus.

Parce que le vol d’Aalgaard a été retardé de six heures, lui, sa femme et sa fille, avec qui il voyageait, recevraient chacun 700 $. Cependant, les compagnies aériennes ne doivent payer que si la raison du retard était sous leur contrôle et non pour des raisons de sécurité, telles que des problèmes mécaniques imprévus.

Aalgaard a déposé une demande d’indemnisation auprès d’Air Canada malgré son affirmation selon laquelle son vol n’est pas éligible. Si cela ne fonctionne pas, il prévoit déposer une plainte auprès de l’Office des transports du Canada (OTC).

“Je ne veux pas que le Canada soit un endroit où les grandes entreprises peuvent simplement inventer l’histoire au fur et à mesure”, a-t-il déclaré.

Lorsque Scott Aalgaard a utilisé l’outil d’admissibilité à l’indemnisation en ligne d’Air Canada pour savoir s’il avait droit à une indemnisation, la compagnie aérienne lui a dit qu’il n’était pas admissible parce que son vol avait été annulé en raison d’un conflit de travail. (Air Canada)

Une demande pour plus de détails

Aalgaard n’est pas seul. Peu de temps après que le Canada a lancé ses règles d’indemnisation en cas de retard de vol en 2019, des milliers de passagers aériens inondé l’Office des transports du Canada avec des plaintes, ils ont reçu des raisons insuffisantes pour refuser une indemnisation.

En novembre 2021, suite à une longue enquête qui impliquait toutes les grandes compagnies aériennes du Canada, l’OTC a annoncé qu’elle n’avait trouvé aucune preuve que les compagnies aériennes avaient “intentionnellement induit les passagers en erreur”. Cependant, l’agence a déclaré qu’une grande partie des informations fournies aux passagers expliquant leurs retards de vol “étaient inadéquates, concises et peu claires”.

En conséquence, l’OTC a précisé que les compagnies aériennes doivent expliquer de manière “suffisamment détaillée” la raison d’un retard de vol.

L’avocate des consommateurs Tahira Dawood affirme que les passagers ont besoin de ces informations pour déterminer s’ils doivent contester leur cas.

“Ils ne peuvent pas contester [the airlines] s’ils disposent d’informations limitées ou s’ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu’ils entendent de la part des transporteurs aériens », a déclaré Dawood, avocat au Centre pour la défense de l’intérêt public.

Tahira Dawood, avocate au Centre de défense de l’intérêt public, affirme qu’il est important que les passagers aériens obtiennent des informations adéquates sur les raisons pour lesquelles ils se sont vu refuser une indemnisation pour des vols retardés. (Radio-Canada)

Connie DeMelo de Brantford, en Ontario, a été bouleversée lorsque WestJet a rejeté sa demande d’indemnisation. Le vol de DeMelo et de son mari d’Honolulu à Toronto le 28 mai a été retardé de près de six heures.

Si le retard était causé par WestJet, DeMelo et son mari recevraient chacun 400 $. Cependant, la compagnie aérienne lui a dit dans un courriel que la perturbation du vol “était hors du contrôle de WestJet”.

WestJet n’a fourni aucune raison précise pour le retard.

“Ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités”, a déclaré DeMelo. “S’ils me donnaient une raison, je poursuivrais peut-être encore plus loin. Mais à ce stade, je ne sais pas ce que je poursuis.”

Connie DeMelo et son mari, Antonio, ont été retardés de près de six heures lors d’un vol Honolulu-Toronto. WestJet leur a refusé une compensation pour leur retard. (Soumis par Connie DeMelo)

Le passager d’Air Canada, Joshua Cohen, a reçu une explication plus détaillée de la raison pour laquelle son vol du 21 mai de Chicago à Toronto a été annulé, mais il est toujours insatisfait.

Cohen a été re-réservé sur un vol le jour suivant. Il a dit qu’un employé d’Air Canada à l’aéroport de Chicago lui avait assuré que la compagnie aérienne couvrirait ses frais d’hôtel et de nourriture pour la nuit.

Cependant, lorsque Cohen a soumis ses dépenses pour 533,73 $ US, Air Canada a répondu par courriel qu’il n’était pas admissible à une indemnisation. La compagnie aérienne a déclaré que l’annulation de son vol était due à des “problèmes de personnel imprévus” qui sont survenus en raison de l’impact du COVID-19 et qui échappaient au contrôle de la compagnie aérienne.

On lui a offert à la place un bon de vol de 100 $.

“C’est une véritable gifle”, a déclaré Cohen, qui vit à Toronto. Il soutient que les problèmes de personnel sont sous le contrôle d’une compagnie aérienne.

“Ils essaient tout pour ne pas indemniser leurs passagers et essayer d’économiser de l’argent. Ce n’est tout simplement pas acceptable.”

Le CTA dit déposer une plainte

WestJet et Air Canada ont refusé de commenter les cas spécifiques de cette histoire. Les deux compagnies aériennes ont déclaré qu’elles adhèrent aux Règlement sur la protection des passagers aériens et qu’ils opèrent actuellement dans un environnement difficile alors que l’industrie du voyage se redresse.

L’Office des transports du Canada a déclaré que les passagers insatisfaits peuvent déposer une plainte dont le résultat peut contribuer à clarifier la réglementation en matière d’indemnisation.

“Une partie importante de notre régime est que le CTA prend des décisions sur les cas et que les compagnies aériennes tiennent compte de ces décisions dans leurs actions futures”, a déclaré le porte-parole du CTA, Tom Oomen.

REGARDER | Les bagages manquants ajoutent au chaos du voyage : Les retards de bagages aggravent les problèmes de voyage au Canada Les retards de bagages aggravent les problèmes auxquels sont confrontés les voyageurs aériens canadiens, certains aéroports voyant des tas de sacs empilés et certains voyageurs ne récupérant pas leurs bagages pendant tout un voyage.

Cette semaine, le CTA a rendu une décision dans une affaire d’indemnisation ordonnant à WestJet de payer 1 000 $ à un passager à la suite d’un retard de vol de 21 heures.

Selon la décision de l’OTC, WestJet avait précédemment dit au passager qu’il n’avait pas droit à une indemnisation car son vol initial avait été annulé pour des raisons de sécurité en raison d’un manque d’équipage.

L’OTC a conclu que les pénuries d’équipage sont généralement sous le contrôle de la compagnie aérienne et que WestJet “n’a pas suffisamment établi” que l’annulation du vol “était inévitable malgré une bonne planification”.

Cohen dit qu’il envisage de déposer une plainte auprès de l’OTC, exigeant une compensation d’Air Canada pour ses dépenses et 1 000 $ pour un retard de vol de plus de neuf heures.

Le passager DeMelo a déjà déposé une plainte auprès de la CTA.

Ils devront peut-être attendre un certain temps pour obtenir des résultats. Selon l’agence, depuis le 15 décembre 2019, elle a reçu plus de 5 154 plaintes à ce sujet, et 70 % (3 606) d’entre elles n’ont pas encore été résolues.