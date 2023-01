Plus de neige risque d’affecter le trajet du vendredi matin dans le nord de l’Illinois: NWS – Shaw Local

Le nord de l’Illinois devrait recevoir plus de neige tout au long du week-end dans le nord de l’Illinois et le trajet du vendredi matin pourrait être bâclé, en particulier pour les automobilistes au nord de l’Interstate 88, selon le National Weather Service.

De la neige était attendue vendredi et probablement toute la journée de samedi, a déclaré le météorologue du National Weather Service Matt Friedlein.

Le mauvais temps fait suite à des averses de neige dispersées mercredi qui ont apporté un mélange hivernal dans la région, suivies de quelques chutes de neige plus dispersées jeudi. Alors que les températures étaient plus froides jeudi, un réchauffement est attendu au cours du week-end avant que les températures dans toute la région ne chutent à nouveau la semaine prochaine.

“Nous sommes dans un schéma clairement plus froid maintenant, et un schéma très instable maintenant avec toutes les 12 à 24 heures une chance de neige supplémentaire”, a déclaré Friedlein jeudi matin. “Nous avons eu un peu tôt ce matin, nous continuerons les averses ici tout au long du début de soirée, avec parfois des averses de neige intégrées, en particulier vers les banlieues ouest et nord-ouest de Chicago, comme McHenry et le comté de Kane.”

Jeudi soir, des températures seront observées dans la partie supérieure de l’adolescence et dans la partie inférieure de la vingtaine dans toute la région, les températures les plus froides enregistrées à ce jour pour le nord de l’Illinois en 2023, a déclaré Friedlein.

Bien que les averses devaient cesser et donner à la région un jeudi soir calme, un autre système météorologique se dirigeait dans cette direction. Et avec lui, les chances d’un trajet glacial vendredi matin pour les conducteurs. Des températures plus chaudes vendredi signifieront que les précipitations pourraient se transformer en neige plus tard dans la journée.

L’accumulation de vendredi pourrait apporter jusqu’à deux pouces dans certaines parties du nord de l’Illinois, a-t-il déclaré.

“Cela arrivera dans la zone vers 8 heures du matin [Friday], c’est un système météorologique très rapide, on dirait qu’il est en grande partie terminé à 14 heures », a déclaré Friedlein. “Semble produire de la neige et aussi une chance qu’une partie de cela se termine brièvement sous forme de pluie simplement parce que nos températures s’y modèrent.”

Les températures de vendredi sont prévues dans la partie supérieure de l’adolescence et au début des années 20 le matin, bien que les températures devraient augmenter jusqu’au milieu des années 30 vendredi en milieu d’après-midi, a déclaré Friedlein. Les rafales de vent pourraient être comprises entre 30 et 35 mph et la composition de la neige sera plus humide plus tard dans la matinée.

La glace pourrait s’accumuler sur les routes dès jeudi soir en raison des températures plus basses, a-t-il dit.

“Les automobilistes doivent se préparer à un temps de trajet supplémentaire [Friday morning]», a déclaré Friedlein. “Vous pourriez avoir des endroits glissants sur les routes tout au long de la nuit [Thursday night] même après qu’il neige. Demain [Friday] matin pourrait être des endroits glissants, en particulier au nord de la I-88.

Les services météorologiques nationaux encouragent également les automobilistes à se rappeler que même de petites quantités de neige peuvent entraîner des conditions routières dangereuses. Friedlein a déclaré que le ministère des Transports de l’Illinois avait signalé de nombreux accidents dans la région du nord de l’Illinois avec de la neige sous un pouce jeudi matin.

“Il ne faut pas tant de neige pour causer des problèmes sur les routes, surtout si les températures sont en dessous de zéro, nous l’avons vu ce matin”, a déclaré Friedlein jeudi. « Les rafales de vent rendent la tâche plus difficile pour les équipes routières, il n’en faut donc pas beaucoup, surtout avec les déplacements achalandés comme la région métropolitaine de Chicago et les banlieues pour causer des problèmes. Donc, juste un rappel pour les automobilistes, si vous entendez de la neige dans les prévisions, vous devez vous préparer à prévoir du temps supplémentaire, en allant probablement plus lentement par endroits, gardez une distance de suivi supplémentaire.

Les premières prévisions régionales du week-end montrent plus de neige accumulée pendant une grande partie de la journée entre 6 h et 22 h samedi, selon le National Weather Service. Plusieurs pouces de neige supplémentaires sont attendus, en particulier au nord de la I-88, a déclaré Friedlein.

Les températures devraient redevenir plus froides au début de la semaine prochaine, a-t-il déclaré.

Les résidents du nord de l’Illinois devraient se préparer à des températures nocturnes minimales au début de la semaine prochaine proches de zéro, voire inférieures à zéro d’ici mercredi.

“Les sommets de la première moitié de la semaine, du lundi au mercredi, semblent être des adolescents supérieurs, des adolescents intermédiaires”, a déclaré Friedlein. « La couverture de neige agit comme un congélateur et nous avons de l’air froid venant du nord. … Le thème principal de la semaine prochaine est donc le temps froid et instable, probablement des risques de chutes de neige mineures.