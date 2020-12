Une vague de froid continuera de se propager à travers le Royaume-Uni mardi et les températures pourraient plonger jusqu’à -10 ° C dans certaines parties du pays.

Le Met Office a émis un avertissement jaune de neige et de glace pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles et certaines parties de l’Écosse après une journée de fortes chutes de neige dans certaines régions, avec un temps plus hivernal prévu mercredi et jeudi.

Il a déclaré que les températures nocturnes jusqu’à mardi « tomberont vers le point de congélation, atteignant peut-être jusqu’à -10 ° C dans l’ouest de l’Écosse où il y a une couche de neige ».

Les conducteurs ont été exhortés à rester en dehors des routes dans des conditions dangereuses prédites par l’AA si la neige dégelée se transformait en glace pendant la nuit.

Les Britanniques pourraient également se réveiller avec des plaques de brouillard glacial, qui seront lentes à se dissiper.

Les averses hivernales pourraient voir jusqu’à 10 cm de neige tomber sur les Pennines et les North York Moors, selon l’avertissement météorologique qui court jusqu’à 10 heures mardi.

Le Met Office a déclaré que la plupart des endroits verront peu ou pas de neige, mais « un léger recouvrement d’un centimètre environ est possible à quelques endroits ».