Certaines parties du nord de l’Angleterre continueront de voir « une neige importante » au cours des prochaines 24 heures et pourraient connaître les températures nocturnes les plus basses de l’année jeudi soir, a indiqué le Met Office.

Le Met a déclaré que les températures glaciales pourraient même provoquer des averses sous forme de grésil ou de neige dans certaines parties du Pays de Galles et du sud de l’Angleterre, telles que le Wiltshire et le Hampshire.

Un certain nombre d’avertissements jaunes pour la glace et la neige sont maintenant en place dans de vastes régions d’Écosse et d’Irlande du Nord et s’étendent jusqu’au Yorkshire du Nord.

Le temps le plus froid est toujours attendu dans le nord-ouest de l’Écosse dans la nuit de jeudi, où les températures pourraient chuter à -10 ° C (14 ° F).

Alex Burkill, météorologue au Met Office, a déclaré que la « neige la plus importante » allait probablement tomber en Angleterre, en Cumbria et dans les Pennines – où des zones au-dessus de 400 m pouvaient voir jusqu’à 10 cm.