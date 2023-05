Plus de mots de passe : comment se connecter à votre compte Google à l’aide d’un mot de passe

Un monde sans mots de passe peut sembler dangereux, mais pas si vous êtes Google. La société de moteurs de recherche a annoncé mardi – la veille de la Journée mondiale du mot de passe – qu’elle avait commencé à déployer un nouvel outil de sécurité qui vous permet de vous connecter à vos comptes Google à l’aide d’un mot de passe à la place – non mot de passe requis. Apple et Microsoft ont également déclaré qu’ils adopteraient les connexions sans mot de passe.

Les clés de sécurité sont un nouveau type d’informations d’identification de connexion qui supprime le besoin de mots de passe. L’authentification nécessite soit authentification biométrique – comme une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale – ou un code PIN ou un schéma de balayage utilisé avec Android pour l’accès.

Selon les partisans des clés de sécurité, les clés de sécurité résistent aux attaques de phishing (vous pouvez accidentellement utiliser une clé de sécurité sur un site Web malveillant, c’est donc plus sûr) et elles sont plus pratiques que la gestion des mots de passe. Ils remplacent l’authentification à deux facteurs (2FA), qui peut être fastidieuse lorsque vous devez attendre de recevoir un SMS, puis saisir un code juste pour accéder à votre compte.

Cela étant dit, si vous êtes intéressé par une manière plus transparente et sécurisée de vous connecter à vos comptes Google, nous vous montrerons comment activer les clés d’accès pour Google. Voici ce que vous devez savoir.

Si vous souhaitez utiliser une clé de sécurité matérielle pour saisir votre mot de passe et vous connecter à vos comptes Google, Google possède sa propre clé de sécurité Titan. La clé fonctionne avec votre ordinateur, mais peut également se connecter à la plupart des appareils iPhone et Android, tant qu’ils prennent en charge USB ou NFC.

Quelles sont les exigences en matière de clé d’accès Google ?

Avant de configurer vos clés d’accès Google, vous devez remplir les conditions suivantes, qui varient en fonction de l’appareil que vous utilisez.

Pour les appareils mobiles, vous devez exécuter au moins iOS 16 ou Android 9.

Pour votre ordinateur, vous devez exécuter au moins MacOS Ventura ou Windows 10. De plus, votre navigateur Web doit être au moins Chrome 109, Safari 16 ou Edge 109.

Comment configurer des clés d’accès avec Google

Dans le navigateur Web de votre choix – sur votre téléphone, tablette ou ordinateur – rendez-vous sur g.co/passkeys. Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google actuel, vous serez invité à entrer votre mot de passe habituel pour vérifier votre identité. Si vous devez changer de compte, appuyez sur l’e-mail actuel pour choisir parmi tous vos autres comptes Google.

Entrez maintenant votre mot de passe lorsque vous y êtes invité et appuyez sur Suivant. Sur la page suivante, il vous sera demandé de créer un mot de passe. Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur Continuer. Le mot de passe sera enregistré sur votre appareil (par exemple, iCloud Keychain sur iOS), qui varie en fonction de votre appareil.

Vous devrez suivre toutes les invites et utiliser les données biométriques demandées par votre appareil pour confirmer votre identité. Une fois que vous l’aurez fait, votre mot de passe sera créé pour cet appareil.

Vous pouvez utiliser votre visage, votre empreinte digitale, le verrouillage de l’écran ou la clé de sécurité matérielle pour vous connecter à Google une fois votre mot de passe configuré. Nelson Aguilar/Crumpe

Note: Il est possible de créer un mot de passe à l’aide d’un autre appareil (tablette, clé de sécurité externe). Cependant, la méthode la plus simple consiste à créer simplement le mot de passe sur l’appareil que vous utilisez.

Vous pouvez maintenant utiliser votre mot de passe pour vous connecter à votre compte Google. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, votre clé d’authentification contourne 2FA car une clé d’authentification signifie que vous avez la possession physique de votre téléphone, ce que fait essentiellement 2FA. De plus, si vous ne souhaitez pas utiliser votre mot de passe pour une raison quelconque, vous pouvez toujours utiliser votre mot de passe pour vous connecter.

Que se passe-t-il si vous perdez votre appareil mais que vous devez vous connecter à votre compte Google ?

Si, pour une raison quelconque, vous perdez ou vous faites voler votre appareil, vous pouvez toujours vous connecter à votre compte Google. À l’aide d’un autre appareil ayant accès à votre compte Google, accédez à g.co/passkeys, connectez-vous à votre compte à l’aide de votre mot de passe habituel et supprimez le mot de passe associé à votre appareil perdu ou volé. Appuyez simplement sur le X à côté du mot de passe, puis appuyez sur Retirer pour vous en débarrasser et recommencer à utiliser votre mot de passe.