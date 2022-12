Plus de montagne, de remontées mécaniques, Tube Town ouvre au SilverStar de Vernon

Plus de remontées mécaniques et de terrain s’ouvrent à SilverStar grâce à une saison précoce.

La station de montagne bénéficie des meilleures conditions de début de saison qu’elle ait vues depuis des années, ce qui signifie plus de remontées mécaniques et de terrain aujourd’hui et demain (2 et 3 décembre)

SilverStar a ouvert ses portes pour la saison d’hiver le 18 novembre, exactement deux semaines plus tôt que prévu.

Le 2 décembre était la précédente ouverture provisoire de la montagne. L’ouverture du 18 novembre était la première que la montagne ait ouverte depuis 2005.

« Nous n’avions pas vu des conditions aussi incroyables en début de saison depuis des années », a déclaré Chantelle Deacon, responsable de la communication. « Mère Nature nous a ensevelis sous la neige. Presque tous les matins, nous nous sommes réveillés avec de la poudreuse, ce qui nous a donné une base de plus de 115 cm pour démarrer décembre.

Au cours des sept derniers jours, la montagne a reçu plus de 90 cm de neige.

À partir d’aujourd’hui, SilverStar a ouvert les remontées mécaniques Comet, Silver Queen, Gondola et Alpine Meadows, et à partir de demain, le 3 décembre, Silver Woods ouvrira également.

Discovery Carpet ouvrira à temps plein à partir du samedi 3 décembre et Tube Town ouvrira le 2 décembre à 15 h. Les lumières Night Loop XC seront allumées sept jours sur sept de 15 h 30 à 19 h 30.

Powder Gulch/HRT/Putnam Creek ouvrira le samedi 10 décembre, donnant aux clients l’accès à toutes les remontées mécaniques et à presque tous les terrains.

“Nous sommes ravis de ramener notre Christmas Light-Up samedi prochain”, a déclaré Deacon. “Rejoignez-nous pour une soirée amusante en famille pour lancer l’hiver et la saison des vacances. Nous sommes ravis d’annoncer que nous ramènerons des feux d’artifice après quelques années manquées. L’événement comprendra également des toupies de feu, des jeux de lumière, des artistes itinérants, le marché artisanal de Polson, et bien plus encore ! »

Le SilverStar Light Up débutera à 15h00 et se terminera vers 20h00, le feu d’artifice commençant à 19h30.

La montagne est également ravie d’accueillir le défilé aux flambeaux des Jeux d’hiver de la Colombie-Britannique.

