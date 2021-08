Plus de moins de 18 ans pourraient être autorisés à recevoir les vaccins Covid en quelques jours, selon Nicola Sturgeon

L’autorisation d’inoculer davantage d’enfants de moins de 18 ans contre le coronavirus est attendue des conseillers officiels en vaccination du gouvernement « dans les prochains jours », a déclaré le premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Les experts médicaux font de plus en plus pression pour que les adolescents aient la possibilité de recevoir des injections, après que le régulateur des médicaments de la MHRA a décidé en juin qu’ils pouvaient être utilisés sans danger pour les plus de 12 ans.

Mais le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation a annoncé le mois dernier qu’il ne conseillait la vaccination que pour les 12-17 ans atteints de certaines conditions médicales, ainsi que ceux dans les trois mois suivant leur 18e anniversaire.

Dans une déclaration au Parlement écossais aujourd’hui, Mme Sturgeon a clairement indiqué qu’elle attendait l’autorisation de jabs pour d’autres groupes d’adolescents dans quelques jours.

Elle a déclaré aux MSP que les invitations pour les 12-17 ans souffrant de problèmes de santé étaient désormais lancées et que les premières doses devraient être offertes à ce groupe au nord de la frontière d’ici la fin août.

Et elle a ajouté : « Je peux informer le Parlement que nous espérons recevoir dans les prochains jours des conseils actualisés de la JCVI sur une éventuelle vaccination d’autres personnes dans les groupes d’âge les plus jeunes.

« Nous sommes prêts à mettre en œuvre toutes les recommandations dès que possible. »

Elle a déclaré que les autorités écossaises se préparaient également à offrir des injections de rappel aux personnes déjà vaccinées au cours de l’automne, si telle est la recommandation du JCVI.