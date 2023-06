Plus de misère pour les passagers ferroviaires car les billets de train bon marché pourraient devenir plus difficiles à obtenir

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les billets de train bon marché à l’avance pourraient être plus difficiles à obtenir dans le cadre de nouveaux plans qui porteraient un autre coup dur aux passagers ferroviaires déjà touchés par la hausse des tarifs, les grèves et les annulations d’itinéraires.

Les passagers ont longtemps été encouragés à réserver à l’avance pour obtenir des billets moins chers au milieu des plaintes concernant les prix exorbitants des billets, qui ont encore bondi de 5,9% en mars.

Mais selon les propositions, qui doivent être examinées par le régulateur ferroviaire du gouvernement, la fenêtre pour acheter des tarifs réduits pourrait être réduite de trois mois à seulement huit semaines avant la date du voyage, ce qui rend plus difficile la planification à l’avance.

L’organisme britannique de surveillance des transports a qualifié les changements de « mauvaises nouvelles pour les passagers », tandis que les travaillistes ont accusé le gouvernement de présider au « déclin contrôlé » du chemin de fer.

Cela survient au milieu de perturbations majeures pour les passagers ce week-end alors que des milliers de travailleurs sortent dans un conflit de près d’un an sur les emplois, les salaires et les conditions.

Le gestionnaire de la voie, Network Rail, qui a été touché par la hausse des coûts, a du mal à finaliser les horaires trois mois à l’avance, en partie à cause de problèmes de personnel et de l’action revendicative en cours, et souhaite que les règles changent afin d’avoir plus de temps pour planifier.

Les experts ferroviaires ont accusé l’entreprise de vouloir « déplacer les poteaux de but » et ont noté que même l’ancien gestionnaire d’infrastructure défaillant Railtrack était en mesure d’obtenir des horaires triés trois mois à l’avance dans les années 1990.

Le plan, que Network Rail appelle « Meilleur horaire pour les passagers et le fret », intervient alors que l’industrie a du mal à encourager les voyageurs à reprendre les trains après la pandémie de Covid-19.

« Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les passagers et les passagers potentiels. Cela pourrait donner aux gens moins de temps pour voir si le train est une option pour eux et pour acheter un billet moins cher à l’avance », a déclaré Anthony Smith, directeur général de Transport Focus, l’organisme britannique indépendant de surveillance des usagers des transports.

« Est-ce que fixer le calendrier huit semaines à l’avance plutôt que trois mois est vraiment le moyen de gagner plus de passagers sur le chemin de fer? »

Le changement signifie que les passagers qui souhaitent toujours réserver plus de huit semaines à l’avance pourraient finir par payer plus. La plupart des opérateurs laissent encore les passagers réserver un billet avant que l’horaire ne soit confirmé, mais leur facturent un billet unique plein tarif qui peut être utilisé dans n’importe quel train.

Le ministère des Transports a déclaré qu’il n’était pas responsable du changement proposé et qu’il s’agissait de l’industrie ferroviaire – bien que l’organisme de réglementation du gouvernement, l’Office for Rail and Road (ORR) décidera finalement si les plans vont de l’avant.

L’ORR lui-même affirme que la vente de billets est une « affaire pour les opérateurs ferroviaires » et décrit les plans comme une « proposition de l’industrie », bien que la partie de l’industrie dont il est issu, Network Rail, appartienne également au gouvernement.

L’indépendant a révélé en avril que Network Rail pensait qu’il ne lui permettrait pas «d’exploiter, d’entretenir et de renouveler» un chemin de fer fiable dans le cadre de son financement gouvernemental actuel.

Network Rail a déclaré que les compagnies ferroviaires pourraient vendre des billets de train à prix réduit avant que l’horaire définitif ne soit confirmé, puis s’excuser si le train ne peut pas circuler. Cette approche est déjà testée par certains opérateurs.

Mais Mark Smith, un ancien directeur de British Rail dont le site Web populaire The Man in Seat 61 aide les gens à voyager en train, a déclaré L’indépendant cela pourrait causer d’autres problèmes.

Une présentation interne divulguée de Network Rail a révélé que les retards de train s’aggraveront au cours des cinq prochaines années en raison de la hausse des coûts et du financement (Archives PA)

« Network Rail a du mal à planifier à l’avance, alors je veux que les poteaux de but soient déplacés pour le rendre plus facile, à une époque où les gens veulent réserver plus à l’avance et non plus près du départ », a-t-il déclaré.

« Même si les billets étaient vendus sur la base de l’horaire théorique, cela se traduirait par beaucoup plus de personnes recevant une lettre » Cher John « quelques semaines avant leur départ, leur disant que les horaires de leur train réservé ont changé et qu’ils pourraient ne plus se rendre à leur rendez-vous ou spectacle ou même un ferry ou un vol de correspondance à l’heure.

« Lorsque l’ORR a émis une ordonnance d’exécution dans les années 1990, le (alors) Railtrack a prouvé que le T-12 pouvait être réalisé. »

Louise Haigh, secrétaire aux transports de l’ombre du Labour, a déclaré: «Les passagers sont déjà piqués par le double coup de marteau des tarifs en flèche et des infrastructures de second ordre.

« Les conservateurs se contentent de présider à un déclin géré, ce qui signifie que les passagers ont moins de choix et sont à court de leur poche. »

Elle a déclaré que le parti travailliste réformerait le système en « ramenant les opérateurs dans la propriété publique à l’expiration des contrats et en plaçant les passagers au cœur du système ».

Un porte-parole de Network Rail a déclaré que le plan a été conçu pour fournir un service plus flexible aux passagers et lui permettra de répondre plus rapidement à l’évolution des habitudes de voyage.

« Il a été développé et accepté par l’industrie et est globalement conforme aux délais et aux processus qui ont été mis en œuvre avec succès depuis 2020, lorsque le délai de douze semaines a chuté en raison des pressions accrues sur les équipes d’horaires à travers le chemin de fer et de la baisse du nombre de passagers. , » ils ont dit.

Les derniers chiffres du gouvernement montrent que le nombre de passagers ferroviaires est désormais proche de 100% des niveaux pré-pandémiques à travers la Grande-Bretagne, bien que les revenus soient supposés être à un niveau inférieur car moins de personnes se déplacent aux heures de pointe.

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: « Bien que la modification des règles d’horaire puisse aider les compagnies ferroviaires à répondre plus rapidement à la demande, nous avons été clairs avec l’industrie sur le fait que les passagers ne doivent être perdants d’aucun changement. »

Les cheminots organisent à nouveau une grève, provoquant des perturbations sur le réseau (Gareth Fuller / PA) (fil de sonorisation)

Un porte-parole de l’ORR a déclaré que toute proposition de modification des horaires en vertu du Network Rail Code doit être approuvée par le régulateur et qu’il n’a pas encore reçu de renvoi.

« La publication de l’horaire « définitif » avant la circulation des trains ne dicte pas la date de vente des billets. C’est aux opérateurs ferroviaires de décider quand ils proposent des billets à la vente », a-t-il ajouté.