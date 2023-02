Plus de millionnaires disent que la retraite “prendra un miracle”, selon un rapport

Compte tenu des attentes actuelles du marché, la règle des 4 % « n’est peut-être plus réalisable », ont écrit les chercheurs de Morningstar dans un récent papier .

“Un million peut sembler beaucoup, mais beaucoup de gens sont surpris lorsqu’ils font le calcul et se rendent compte que 4% d’un million de dollars ne représentent que 40 000 dollars par an”, a déclaré Dave Goodsell, directeur exécutif du Natixis Center for Investor Insight. “C’est généralement un peu moins que ce que ces personnes ont l’habitude de vivre.”

“Vous pouvez supprimer les conjectures”, a déclaré Boneparth, qui est également membre du CNBC Financial Advisors Council.

Pour avoir une idée précise de votre position, “les calculatrices en ligne ne manquent pas”, a déclaré le planificateur financier agréé Douglas Boneparth, président de Bone Fide Wealth à New York. “Ou rencontrez un conseiller financier qui, espérons-le, pourra vous mettre à l’aise ou vous proposer un plan pour vous sentir mieux.”

“Peut-être que vous avez ce 1 million de dollars, mais vous avez pris un coup de 20% dessus”, a déclaré Goodsell. “En plus de cela, les prix sont plus élevés.”

Il y a plus de millionnaires aux États-Unis et dans le monde que jamais auparavant, avec près de 24,5 millions de millionnaires dans tout le pays en 2022, selon le dernier Global Wealth Report du Credit Suisse Research Institute. Même ainsi, avoir sept chiffres en banque offre moins de sécurité qu’auparavant face à l’inflation et aux fluctuations extrêmes du marché.

“Cette marque est plus facile à obtenir mais elle peut ne pas fournir ce que nous attendons”, a déclaré Goodsell.

“Les gens doivent regarder combien ils ont et prendre le temps de faire le calcul pour voir combien de temps cela va durer”, a-t-il ajouté. “Le nom du jeu est la préservation.”

