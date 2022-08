Plus de matchs de Premier League en 4K à venir pour la saison 2022/23

La meilleure façon de découvrir la ligue de football la plus populaire au monde est de la regarder en 4K. Pour la saison 2022/23, la bonne nouvelle est que davantage de matchs de Premier League en 4K sont disponibles.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique cette semaine avec les médias, NBCUniversal avait des développements passionnants à partager.

Premièrement, les matchs de Premier League diffusés en 4K pendant la saison 2022/23 sont UHD HDR. Pour être précis, il s’agit de la plage dynamique élevée ultra haute définition. Par la suite, c’est une mise à niveau des saisons précédentes.

“Il y aura également un nombre accru d’émissions par rapport au passé”, a déclaré Pierre Moossa, producteur coordinateur de la couverture de la Premier League par NBC Sports Group. «Nous continuerons à prendre le flux mondial entièrement produit de la Premier League et le distribuerons à de nombreux aspects différents. Des plans sont en cours pour qu’il soit également disponible sur d’autres plates-formes.

“Il présentera des graphiques de Premier League avec leurs commentateurs.”

Où puis-je trouver des diffusions Premier League 4K ?

Bien que ce soit une excellente nouvelle que les fans puissent regarder ces matchs en 4K, seuls fuboTV, DirecTV et YouTubeTV ont actuellement accès à ces jeux pour le moment. fuboTV est une option exceptionnelle pour les fans de football qui regardent également des programmes de divertissement et d’actualités. Avec des forfaits à partir de 70 $ par mois et offrant plus de 100 chaînes au total, y compris l’option 4K susmentionnée, il est difficile de contester sa valeur. Cela est particulièrement vrai compte tenu de la richesse des jeux disponibles chaque jour et nuit sur la plateforme.

Dans le cas de fuboTV, le service de streaming dispose d’une chaîne NBC 4K distincte. Notez que vous aurez besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur 4K pour regarder le match dans la plus haute définition possible.

Pour savoir quels matchs de Premier League chaque semaine sont en 4K, les détails sont inclus dans notre calendrier des commentateurs EPL. Il est publié tous les vendredis à midi HE.

Par exemple, ce week-end, les deux jeux télévisés sont également disponibles en 4K. C’est Crystal Palace contre Arsenal, et Everton contre Chelsea.

Comme illustré ci-dessus, le 4K UHD HDR nécessite des caméras spéciales pour diffuser en 4K. Tous les jeux ne seront pas en 4K, mais cette nouvelle est un pas dans la bonne direction.

Crédit photo : Matthew Ashton – AMA / Contributeur via Getty Images