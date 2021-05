Plus de masques pour les personnes entièrement vaccinées

Target a abandonné son exigence de masque pour les clients entièrement vaccinés, rejoignant Walmart, Trader Joe’s, Starbucks, Costco et d’autres entreprises.

La politique de masque mise à jour de Target commence lundi pour les clients et les employés, mais le détaillant recommande toujours fortement aux clients et employés non vaccinés de porter des masques. Et les clients qui vivent dans des zones où les masques sont exigés par l’État ou au niveau local peuvent devoir les porter, quel que soit leur statut vaccinal.

« Compte tenu des directives mises à jour du CDC la semaine dernière, Target ne demandera plus aux invités et aux membres de l’équipe entièrement vaccinés de porter des masques faciaux dans nos magasins, sauf là où cela est requis par les ordonnances locales », a déclaré le détaillant dans un communiqué lundi.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont publié jeudi de nouvelles directives de masquage et ont déclaré que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans les espaces bondés.

« Les masques faciaux continueront d’être fortement recommandés pour les clients et les membres de l’équipe qui ne sont pas complètement vaccinés et nous continuerons nos mesures de sécurité et de nettoyage accrues, y compris la distance sociale, dans l’ensemble de nos magasins », a déclaré Target.

Target a commencé à exiger des masques dans les magasins du pays le 1er août, soit plus tard que la plupart des détaillants.

Mais lors de l’annonce initiale de l’obligation de masque le 16 juillet, Target a déclaré que plus de 80% des magasins de Target avaient déjà besoin d’un couvre-visage en raison des réglementations locales et nationales.

Les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

Target a actuellement une incitation au vaccin pour aider à encourager plus de clients et d’employés à se faire vacciner. Il offre un coupon Target de 5 $ pour ceux qui se font vacciner contre le COVID-19 dans un emplacement CVS d’un magasin Target.

