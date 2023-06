Plus de manifestations de rue, disent les lutteurs "Battez-vous pour continuer devant le tribunal"

Cinq mois après que certaines des meilleures lutteuses indiennes ont accusé leur chef de fédération politiquement puissant de harcèlement sexuel et déclenché un mouvement de protestation à l’échelle nationale, elles ont annoncé dimanche qu’elles déplaçaient maintenant leur campagne devant le tribunal.

Vinesh Phogat, Sakshi Malik et Bajrang Punia ont publié des tweets identiques disant que le gouvernement avait tenu sa promesse de déposer une plainte contre Brij Bhushan Sharan Singh, un membre du parlement du BJP au pouvoir.

« Dans ce cas, la manifestation des lutteurs se poursuivra jusqu’à ce que justice soit rendue, mais ce (combat) se déroulera au tribunal et non sur la route », indique le communiqué sur Twitter.

« En ce qui concerne la réforme de la WFI (Wrestling Federation of India), le processus électoral, comme promis, a commencé. Nous attendrons la réalisation des promesses faites par le gouvernement concernant les élections du 11 juillet », ont-ils ajouté.

Quelques minutes après avoir publié la déclaration, Mme Phogat et Mme Malik ont ​​tweeté qu’elles prenaient une pause des réseaux sociaux.

Cette décision est intervenue après que la police a déposé des accusations de harcèlement sexuel, d’intimidation criminelle et de harcèlement criminel contre M. Singh au début du mois, à la suite de plaintes de plusieurs lutteuses et du retard qui a déclenché une fureur internationale.

M. Singh, qui a été relevé de ses fonctions administratives, a rejeté toutes les allégations portées contre lui. S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à trois ans de prison. L’un de ses collaborateurs a déclaré que le législateur « continuera à coopérer avec la police et respectera la décision du tribunal ».

Mais samedi, dans une allocution en direct sur les réseaux sociaux à la suite d’une controverse sur leur exemption des essais des Jeux asiatiques, les trois lutteurs à la tête de la manifestation avaient affirmé que leur combat contre M. Singh se poursuivrait.

Ils ont déclaré qu’ils réfléchissaient à la manière de poursuivre la campagne après avoir évalué l’acte d’accusation déposé contre lui.

Dans leur plainte à la police, sept lutteurs ont accusé M. Singh, 66 ans, de les avoir pelotés à plusieurs reprises et d’avoir exigé des faveurs sexuelles.

Les lutteurs, dont plusieurs médaillés des Jeux olympiques et asiatiques, ont commencé un sit-in de protestation contre M. Singh en janvier, puis sont revenus avec une manifestation en avril contre le manque d’action. Ils ont été brièvement détenus par la police de New Delhi alors qu’ils nettoyaient le site le mois suivant.

Les images des athlètes traînés et emmenés dans des bus sont devenues virales, suscitant les critiques des meilleurs athlètes et des politiciens de l’opposition.

Les lutteurs ont également menacé de jeter leurs médailles dans le Gange – le fleuve le plus sacré de l’Inde – avant d’accepter de rencontrer le ministre de l’Intérieur Amit Shah et plus tard le ministre des Sports Anurag Thakur.

Au milieu de l’indignation croissante, les lutteurs ont suspendu leur manifestation après que M. Thakur a promis une date limite du 15 juin pour conclure l’enquête sur M. Singh.

(Avec les contributions des agences)