Plus de manifestations anti-COVID en Chine déclenchées par un incendie meurtrier

Taipei, Taiwan –

Des protestations contre les mesures restrictives de la Chine contre le COVID-19 ont semblé éclater dans un certain nombre de villes samedi soir, dans des manifestations de défi public attisées par la colère suscitée par un incendie meurtrier dans la région occidentale du Xinjiang.

De nombreuses manifestations n’ont pas pu être confirmées dans l’immédiat, mais à Shanghai, la police a utilisé du gaz poivré pour arrêter environ 300 manifestants qui s’étaient rassemblés sur Middle Urumqi Road à minuit, apportant des fleurs, des bougies et des pancartes indiquant “Urumqi, 24 novembre, ceux qui sont morts reposent dans paix” pour commémorer les 10 morts causées par un incendie dans un immeuble d’appartements à Urumqi, la capitale du Xinjiang.

Un manifestant qui n’a donné que son nom de famille, Zhao, a déclaré qu’un de ses amis avait été battu par la police et que deux amis avaient été aspergés de gaz poivré. Il a déclaré que la police avait piétiné ses pieds alors qu’il tentait de les empêcher d’emmener son ami. Il a perdu ses chaussures dans le processus et a quitté la manifestation pieds nus.

Zhao dit que les manifestants ont crié des slogans tels que “Xi Jinping, démissionnez, Parti communiste, démissionnez”, “Déverrouillez le Xinjiang, déverrouillez la Chine”, “ne veulent pas de PCR (tests), veulent la liberté” et “la liberté de la presse”.

Une centaine de policiers se tenaient ligne par ligne, empêchant certains manifestants de se rassembler ou de partir, et des bus transportant davantage de policiers sont arrivés plus tard, a déclaré Zhao.

Un autre manifestant, qui n’a donné que son nom de famille Xu, a déclaré qu’il y avait une plus grande foule de milliers de manifestants, mais que la police s’est tenue sur la route et a laissé passer les manifestants sur le trottoir.

Les messages sur la manifestation ont été immédiatement supprimés sur les réseaux sociaux chinois, comme le fait couramment le Parti communiste chinois pour réprimer les critiques.

Plus tôt samedi, les autorités de la région du Xinjiang ont ouvert certains quartiers d’Urumqi après que les habitants ont organisé des manifestations extraordinaires tard dans la nuit contre le verrouillage draconien “zéro-COVID-19” de la ville qui avait duré plus de trois mois. Beaucoup ont affirmé que les obstacles causés par les mesures antivirus avaient aggravé l’incendie. Il a fallu trois heures aux secouristes pour éteindre l’incendie, mais les responsables ont nié les allégations, affirmant qu’il n’y avait pas de barricades dans le bâtiment et que les résidents étaient autorisés à partir.

Pendant le verrouillage du Xinjiang, certains habitants ailleurs dans la ville ont vu leurs portes enchaînées physiquement, dont un qui a parlé à l’Associated Press qui a refusé d’être nommé par crainte de représailles. Beaucoup à Urumqi pensent que de telles tactiques de force brute ont peut-être empêché les habitants de s’échapper dans l’incendie de jeudi et que le nombre officiel de morts était sous-estimé.

La colère a débordé après que les responsables de la ville d’Urumqi ont tenu une conférence de presse sur l’incendie au cours de laquelle ils ont semblé rejeter la responsabilité des décès sur les résidents de la tour d’appartements.

“La capacité de certains habitants à se sauver était trop faible”, a déclaré Li Wensheng, chef des pompiers d’Urumqi.

La police a réprimé les voix dissidentes, annonçant l’arrestation d’une femme de 24 ans pour avoir diffusé en ligne de “fausses informations” sur le nombre de morts.

Tard vendredi, les habitants d’Urumqi ont défilé en grande partie pacifiquement dans de grandes vestes d’hiver gonflées dans la froide nuit d’hiver.

Des vidéos de manifestations montraient des personnes tenant le drapeau chinois et criant “Ouvrez, ouvrez”. Ils se sont rapidement propagés sur les réseaux sociaux chinois malgré une forte censure. Dans certaines scènes, les gens ont crié et poussé contre des rangées d’hommes dans les combinaisons de protection contre les matières dangereuses blanches que portent les employés du gouvernement local et les bénévoles de la prévention de la pandémie, selon les vidéos.

Samedi, la plupart avaient été supprimés par les censeurs. L’Associated Press n’a pas pu vérifier toutes les vidéos de manière indépendante, mais deux habitants d’Urumqi qui ont refusé d’être nommés par crainte de représailles ont déclaré que des manifestations à grande échelle avaient eu lieu vendredi soir. L’un d’eux a dit qu’il avait des amis qui ont participé.

L’AP a identifié les emplacements de deux des vidéos des manifestations dans différentes parties d’Urumqi. Dans une vidéo, des policiers portant des masques faciaux et des blouses d’hôpital ont affronté des manifestants qui criaient. Dans un autre, un manifestant parle à une foule de ses revendications. On ne sait pas quelle était l’ampleur des protestations.

Les manifestations, ainsi que la colère du public en ligne, sont les derniers signes d’une frustration croissante face à l’approche intense de la Chine pour contrôler le COVID-19. C’est le seul grand pays au monde qui lutte encore contre la pandémie par des tests de masse et des confinements.

Compte tenu du vaste appareil de sécurité de la Chine, les manifestations sont risquées partout dans le pays, mais elles sont extraordinaires au Xinjiang, qui est depuis des années la cible d’une répression brutale de la sécurité. Un grand nombre de Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes ont été entraînés dans un vaste réseau de camps et de prisons, instillant la peur qui s’empare de la région à ce jour.

La plupart des manifestants visibles dans les vidéos étaient des Chinois Han. Une femme ouïghoure vivant à Urumqi a déclaré que c’était parce que les Ouïghours avaient trop peur pour descendre dans la rue malgré leur rage.

“Les Chinois Han savent qu’ils ne seront pas punis s’ils s’élèvent contre le confinement”, a-t-elle déclaré, refusant d’être nommée par crainte de représailles contre sa famille. “Les Ouïghours sont différents. Si nous osons dire de telles choses, nous serons emmenés en prison ou dans des camps.”

Dans une vidéo, que l’AP n’a pas pu vérifier de manière indépendante, le haut responsable d’Urumqi, Yang Fasen, a déclaré aux manifestants en colère qu’il ouvrirait les zones à faible risque de la ville le lendemain matin.

Cette promesse a été tenue le lendemain, lorsque les autorités d’Urumqi ont annoncé que les habitants des zones à faible risque seraient autorisés à se déplacer librement dans leurs quartiers. Pourtant, de nombreux autres quartiers restent sous verrouillage.

Les responsables ont également déclaré triomphalement samedi qu’ils avaient essentiellement atteint le “zéro COVID-19 sociétal”, ce qui signifie qu’il n’y avait plus de propagation communautaire et que de nouvelles infections n’étaient détectées que chez les personnes déjà sous surveillance sanitaire, comme celles d’une installation de quarantaine centralisée. .

Les utilisateurs des médias sociaux ont accueilli la nouvelle avec incrédulité et sarcasme. “Seule la Chine peut atteindre cette vitesse”, a écrit un utilisateur sur Weibo.

Sur les réseaux sociaux chinois, où les sujets tendances sont manipulés par les censeurs, l’annonce “zéro-COVID-19” était le hashtag tendance numéro 1 à la fois sur Weibo, une plateforme de type Twitter, et Douyin, l’édition chinoise de Tiktok. L’incendie de l’appartement et les manifestations sont devenus un paratonnerre pour la colère du public, alors que des millions de personnes partageaient des messages remettant en question les contrôles de la pandémie en Chine ou se moquant de la propagande rigide du pays et des contrôles de censure sévères.

L’explosion des critiques marque un tournant brutal dans l’opinion publique. Au début de la pandémie, l’approche de la Chine pour contrôler le COVID-19 a été saluée par ses propres citoyens comme minimisant les décès à un moment où d’autres pays subissaient des vagues dévastatrices d’infections. Le dirigeant chinois Xi Jinping avait présenté cette approche comme un exemple de la supériorité du système chinois par rapport à l’Occident et en particulier aux États-Unis, qui avaient politisé l’utilisation de masques faciaux et avaient des difficultés à mettre en place des verrouillages généralisés.

Mais le soutien au “zéro-COVID” s’est effondré ces derniers mois, alors que des tragédies ont déclenché la colère du public. La semaine dernière, le gouvernement de la ville de Zhengzhou, dans la province centrale du Henan, a présenté ses excuses pour la mort d’un bébé de 4 mois. Elle est décédée après avoir tardé à recevoir des soins médicaux alors qu’elle souffrait de vomissements et de diarrhée en quarantaine dans un hôtel de Zhengzhou.

Le gouvernement a doublé sa politique tout en assouplissant certaines mesures, telles que le raccourcissement des délais de quarantaine. Le gouvernement central a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’en tiendrait au “zéro COVID-19”.

Beaucoup au Xinjiang sont enfermés depuis août. La plupart n’ont pas été autorisés à quitter leur domicile et certains ont signalé des conditions de vie difficiles, notamment des livraisons de nourriture inégales qui ont provoqué la faim chez les habitants. Vendredi, la ville a signalé 220 nouveaux cas, dont la grande majorité étaient asymptomatiques.

La femme ouïghoure d’Urumqi a déclaré qu’elle était piégée dans son appartement depuis le 8 août et qu’elle n’avait même pas été autorisée à ouvrir sa fenêtre. Vendredi, les habitants de son quartier ont défié l’ordre, ouvrant leurs fenêtres et criant en signe de protestation. Elle s’est jointe.

“Plus de confinements ! Plus de confinements !” criaient-ils.

Kang a rapporté de Pékin.