Plus de malades de l’épidémie d’E. Coli liée à la laitue du restaurant Wendy’s

Par Ernie Mundell Journaliste de la Journée de la santé

VENDREDI 26 août 2022 (HealthDay News) – – Au total, 84 personnes dans quatre États ont été rendues malades par E. coli, lors d’une épidémie peut-être liée à de la laitue contaminée utilisée dans les sandwichs vendus dans les restaurants Wendy’s.

“Depuis la dernière mise à jour du 19 août 2022, 47 autres maladies ont été signalées au CDC”, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis dans un communiqué mis à jour publié jeudi. Cela comprend 53 cas au Michigan, 23 cas dans l’Ohio, 6 dans l’Indiana et 2 en Pennsylvanie.

Les maladies causées par une infection par la bactérie gastro-intestinale ont souvent été graves.

“Trente-huit personnes ont été hospitalisées, dont 8 personnes dans le Michigan qui souffrent d’un type d’insuffisance rénale appelé syndrome hémolytique et urémique”, a indiqué le CDC, bien qu'”aucun décès n’ait été signalé”.

La source exacte de l’épidémie n’a pas été officiellement confirmée, mais le CDC a déclaré que dans 84% ​​des cas, les personnes ont déclaré avoir mangé chez Wendy’s avant de tomber malades.